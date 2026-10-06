Mártires del crimen de Barbados en la memoria

Desde el 6 de octubre de 1976 hasta el de hoy el tiempo ha pasado en 50 años y todavía en las mentes y corazones de nuestro pueblo, de las generaciones de entonces y la de ahora, permanece imborrable el horrendo crimen de Barbados cuando el terrorismo de estado hizo estallar en pleno vuelo una aeronave cubana con 73 personas a bordo, entre ellos 57 compatriotas nuestros.

De esa monstruosa forma el gobierno norteamericano, su Agencia Central de Inteligencia y los terroristas y mafiosos que aglutinan a su lado, quisieron hacerle pagar bien caro a Cuba y su Revolución la osadía de enfrentar cada a cara al imperio más poderoso del mundo y de vencerlo, como en Playa Girón, en la Crisis de Octubre, en la lucha contra bandidos y en otras tantas batallas por mantenerlos libres e independientes.

No vamos a narrarles lo sucedido en esa trágica tarde del 6 de octubre de 1976. Esa historia ha sido contada miles de veces desde entonces y todos los cubanos, hasta los más pequeños la conoce, al igual que el mundo; nada que se conozca sobre la tragedia ha sido oculto, para que todos sepan las entrañas negras del imperio yanqui.

Sin embargo, en estos 50 años, ni el gobierno norteamericano ni la CIA han desclasificado ningún documento sobre este macabro atentado terrorista, tal vez porque se avergüencen ellos mismos de publicarlo, por lo que su silencio los condena ante los ojos de la comunidad internacional. No es necesario que digan nada, ya por ellos hablaron los ejecutores del crimen, Orlando Bosch y Luis Posada Carriles.

Los mártires de Barbados devinieron en símbolo y en su homenaje se estableció la fecha del 6 de octubre como el Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, para recordar a los 3 MIL 478 compatriotas que durante más de medio siglo de revolución perdieron la vida en los actos de terrorismo ejecutados por los enemigos de Cuba dentro o fuera de la isla.

En su último discurso, el 26 de octubre de 1959, el Comandante Camilo Cienfuegos señaló que solo inclinaríamos nuestras frentes ante los mártires para decirles “La Revolución está hecha, nuestra sangre no se derramó en vano”. Ante los mártires de Barbados y las víctimas del terrorismo de estado inclinemos hoy nuestra frente. Gloria a ellos.