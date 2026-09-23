miércoles 23 septiembre 2026
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Universidad de Oriente da la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso del curso 2026-2027 (+Fotos)

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Yamaili Almenarez González

Fotos: Ramiro Remón

La Universidad de Oriente dio la bienvenida oficial a los estudiantes de nuevo ingreso del curso académico 2026-2027, en un acto celebrado en el Teatro Manuel «Piti» Fajardo Rivero.

El encuentro, amenizado por el arte universitario, se convirtió en un espacio para invitar a los jóvenes a formar parte de la organización estudiantil que los representará durante los cuatro años de su carrera.

Durante la celebración se presentó parte del Consejo de Dirección de la Casa de altos estudios. En representación de sus integrantes, la doctora Diana Sedal Yanes, rectora de la institución, destacó la importancia de asumir con responsabilidad y compromiso esta nueva etapa académica, y llamó a los jóvenes a aprovechar al máximo las oportunidades de formación que brinda la universidad.

La actividad marcó el comienzo formal del curso para una nueva generación que expresa su orgullo de formar parte del alma mater oriental, una de las instituciones de educación superior más relevantes del país.

La Universidad de Oriente ha organizado este curso con modalidades semipresenciales y a distancia, adaptándose a las condiciones actuales del país. Con este encuentro, la institución da continuidad, aunque de forma diferente, a su tradición de acoger con calidez a cada nueva promoción, convencida de que estos jóvenes serán protagonistas del desarrollo científico, cultural y social de la nación.

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Comentarios
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