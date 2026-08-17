lunes 17 agosto 2026
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Rusia entregó ayuda humanitaria a Cuba

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Prensa Latina
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Durante una visita a La Habana, una delegación de la Cámara Cívica Rusa donó ayuda humanitaria a Cuba para apoyar a la población del país, comunicó hoy el canal Russkiy Mir.ru.

Según la nota que tomó como fuente a la Cámara Cívica Rusa, la delegación de la nación eslava donó alimentos, dulces, linternas portátiles, memorias USB y botiquines de primeros auxilios para la población cubana que sufre una crisis energética debido a las acciones de Washington.

La ceremonia de donación tuvo lugar durante una reunión con la directiva del Instituto Cubano de la Amistad entre los Pueblos (ICAP), en el marco de los eventos conmemorativos del centenario de Fidel Castro.

El miembro de la Cámara Cívica Rusa y del Consejo Público de Rossotrudnichestvo, Nikita Anisimov, destacó que Rusia se solidariza con Cuba y continuará apoyándola en todos los foros internacionales en los que participen las ONG de su país.

La primera vicepresidenta del Instituto Cubano de la Amistad entre los Pueblos, Noemí Rabasa, expresó su gratitud a Rusia por su ayuda en un momento en que los cubanos carecen de productos básicos como medicinas, combustible y alimentos.

Durante el viaje, representantes rusos participaron en el Foro de Solidaridad organizado por el Instituto Cubano de Amistad entre los Pueblos. Como parte del programa cultural, el violinista ruso Pyotr Lundstrem, invitado de la Feria Internacional del Libro de La Habana, ofreció un concierto para el público cubano.

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Comentarios
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