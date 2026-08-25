jueves 27 agosto 2026
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Destaca Ministra de Educación valor de la integración en curso escolar

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Cuba enfrentará el curso escolar 2026—2027 muy complejo por las dificultades ya conocidas, pero con el protagonismo de los docentes y el apoyo de los distintos sectores de la sociedad, las familias y las comunidades, se podrá construir y definir justos todo lo que depare el proceso, destacó hoy en esta ciudad Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación.

En un intercambio con directivos del sector, la titular significó que se está diseñando un calendario escolar, a partir del 1 de septiembre, para que llegue a todas partes y a cada niño y actuar de acuerdo con las circunstancias actuales, de ahí que no siempre se debe llevar a la práctica decisiones que en otros momento formada parte del programa.

Hay que seguir enarbolando esta conquista de la Revolución, que se reconoce en todo el mundo, gracias a la extraordinaria labor de la pedagogía cubana, precisó Trujillo Barreto.

Durante el encuentro, que contó con la participación de las principales autoridades políticas y gubernamentales de Las Tunas, se explicó que ya la provincia viene sosteniendo intercambios en las escuelas y se continúa trabajando para que terminen de repararse las que aún faltan, pues de 51 previstas ya 28 están listas.

Nilsen Pineda Cruz, director general de Educación en este territorio oriental, sostuvo que la cobertura docente está al 90 por ciento y el curso comenzará con las 668 escuelas previstas.

También, se dijo, se tiene conocimiento de los niños vulnerables que afrontan problemas con el aseguramiento como la alimentación, mochilas y otras prendas, para contribuir a su solución.

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Comentarios
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