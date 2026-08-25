Cuba derrota a México y avanza a semifinal de Continental Norceca voleibol

El equipo femenino de voleibol de Cuba derrotó en tres sets a México y avanzó a la semifinal de hoy del Campeonato Continental de Norceca, con sede en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriver Arias de Santo Domingo, República Dominicana, donde enfrentará a Canadá por el pase a la final.

Las cubanas, dirigidas por el brasileño Luizomar De Moura, superaron este lunes a las mexicanas con parciales de 25-21, 25-19 y 25-20, en una hora y 19 minutos de accionar sobre la cancha, en la que estuvieron mejor en todos los elementos del juego.

Según las estadísticas oficiales colectivas del encuentro, las de la mayor de las Antillas superaron a las mexicanas en el ataque, 45 puntos por 40, el bloqueo (8-6) y el servicio (2-1), a lo que se unió que entregó menos tantos por errores propios (13-20).

Individualmente sobresalió la cubana Yalain Regla de la Peña, máxima anotadora del partido con 17 puntos, apoyada por Eviliana Martínez Luis y Diaria Pérez, ambas con 12.

De vencer a las mexicanas este martes, la selección cubana se incluirá entre las cuatro mejores de Norceca que conseguirán de forma directa el boleto para el Campeonato Mundial de 2027.

Destacar que además Cuba asegura asegura el cupo para el preolímpico con con la mira puesta en los Juegos de Los Ángeles 2028.

En el otro desafío de semifinal estarán en acción los equipos de Estados Unidos y República Dominicana.

Las estadounidenses avanzaron a la semifinal con victoria de 3-0 (26-24, 25-15 y 25-17) ante Puerto Rico.