jueves 27 agosto 2026
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Sincronizó con el SEN termoeléctrica de Felton

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La Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, sincronizó de nuevo con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras la corrección de un salidero en el tubo cinco de la pared trasera del domo, fisura que obligó a detener el bloque uno desde el pasado martes.

Víctor Hugo González Quiala, director técnico de la instalación, declaró al periodista Emilio Rodríguez Pupo, de Radio Mayarí, que los trabajos en el domo resultaron los más complejos de la ruta crítica y que, tras la prueba hidráulica prevista para el domingo, debieron subsanar otro salidero en la caldera del turbogrupo.

Rodríguez Pupo informó en sus redes sociales que la sincronización se produjo a las 8:04 pm de este lunes; en ese momento el bloque aportaba 140 megavatios (MW) y continuaba asimilando carga, con el turno D al frente de las operaciones.

González Quiala precisó que el personal concentró esfuerzos en resolver más de un centenar de anomalías detectadas en el turbogrupo, con acciones que incluyeron la recuperación de los calentadores de alta para incrementar la eficiencia de la máquina, así como el escoreo de la caldera y la limpieza del recalentador número uno.

Subrayó que todas las acciones las ejecutaron obreros de la planta, de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas y de la ECI-3, con el máximo rigor, con el objetivo de garantizar la disponibilidad y confiabilidad de la unidad en su reincorporación a la generación eléctrica.

La termoeléctrica mantiene averiado el bloque dos, afectado por un incendio durante el proceso de arranque, tras un mantenimiento que preveía incorporar alrededor de 220 Megavatios al SEN en el verano de 2022.

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