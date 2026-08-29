sábado 29 agosto 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cae Cuba ante Dominicana y va por bronce en preolímpico de Santo Domingo

Picture of ACN
ACN

El equipo femenino de voleibol de Cuba perdió en cuatro sets ante el anfitrión República Dominicana en la semifinal, y discutirá hoy la medalla de bronce contra Puerto Rico, en el torneo Preolímpico de Norceca de Santo Domingo, certamen que otorga al campeón un cupo para Londres 2028.

Las dominicanas derrotaron a las cubanas con parciales de 25-20, 19-25, 17-25 y 15-25, en una hora con 36 minutos de juego, en el que fueron superadas en todos los elementos del partido, con escenario en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriver Arias.

Según las estadísticas colectivas oficiales, las quisqueyanas estuvieron mejor en el ataque, 54 puntos por 46, el bloqueo (13-9) y el servicio (7-0), e igualaron en los errores propios (21-21).

Individualmente sobresalieron por Cuba Yalain Regla De La Peña Gonzalez, con 16 tantos, y Diaris Perez Ramos (14), mientras que por Dominicana resaltó Brayelin Elizabeth Martinez, maxima anotadora del encuentro con 21.

Por el título y el boleto por Norceca para los Juegos Olímpicos de Londres 2028 estarán en acción este sábado los equipos de Dominicana y Canadá, que superó en la otra semifinal a las boricuas, quienes cayeron con pizarra de 16-25, 22-25 y 10-25.

Canadienses, dominicanas, cubanas y puertorriqueñas aseguraron las plazas para el Campeonato Mundial, previsto para efectuarse del 20 de agosto al 5 de septiembre de 2027 en Estados Unidos y Canadá, mientras que México logró el cupo por el ranking.

Este miércoles, las canadienses se proclamaron campeonas del Campeonato Continental de Norceca femenino, seguidas por las estadounidenses, seguras para la cita multideportiva bajo los cinco aros por su condición de sede, las cubanas, dominicanas, puertorriqueñas, mexicanas, costarricenses y trinitarias, en ese orden.

Canadá venció 3-2 en la final Estados Unidos, y las cubanas superaron 3-0 a las locales quisqueyanas.

Por su parte, Puerto Rico concluyó en el quinto lugar, al disponer 3-2 de México, y Costa Rica terminó en el séptimo puesto con victoria de 3-0 a Trinidad y Tobago.

Destacadas
“A mí me gusta Compay”: el color del campo cubano llegará a la pantalla (+Fotos)
Testimonio de María del Carmen Díaz sobre el líder de la Revolución Raúl Castro Ruz
Implementan agroforestales de Tercer Frente novedosa tecnología para producir ñame
“Piel de Coral”, única agrupación de albinismo reconocida
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios