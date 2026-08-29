Cae Cuba ante Dominicana y va por bronce en preolímpico de Santo Domingo

El equipo femenino de voleibol de Cuba perdió en cuatro sets ante el anfitrión República Dominicana en la semifinal, y discutirá hoy la medalla de bronce contra Puerto Rico, en el torneo Preolímpico de Norceca de Santo Domingo, certamen que otorga al campeón un cupo para Londres 2028.

Las dominicanas derrotaron a las cubanas con parciales de 25-20, 19-25, 17-25 y 15-25, en una hora con 36 minutos de juego, en el que fueron superadas en todos los elementos del partido, con escenario en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriver Arias.

Según las estadísticas colectivas oficiales, las quisqueyanas estuvieron mejor en el ataque, 54 puntos por 46, el bloqueo (13-9) y el servicio (7-0), e igualaron en los errores propios (21-21).

Individualmente sobresalieron por Cuba Yalain Regla De La Peña Gonzalez, con 16 tantos, y Diaris Perez Ramos (14), mientras que por Dominicana resaltó Brayelin Elizabeth Martinez, maxima anotadora del encuentro con 21.

Por el título y el boleto por Norceca para los Juegos Olímpicos de Londres 2028 estarán en acción este sábado los equipos de Dominicana y Canadá, que superó en la otra semifinal a las boricuas, quienes cayeron con pizarra de 16-25, 22-25 y 10-25.

Canadienses, dominicanas, cubanas y puertorriqueñas aseguraron las plazas para el Campeonato Mundial, previsto para efectuarse del 20 de agosto al 5 de septiembre de 2027 en Estados Unidos y Canadá, mientras que México logró el cupo por el ranking.

Este miércoles, las canadienses se proclamaron campeonas del Campeonato Continental de Norceca femenino, seguidas por las estadounidenses, seguras para la cita multideportiva bajo los cinco aros por su condición de sede, las cubanas, dominicanas, puertorriqueñas, mexicanas, costarricenses y trinitarias, en ese orden.

Canadá venció 3-2 en la final Estados Unidos, y las cubanas superaron 3-0 a las locales quisqueyanas.

Por su parte, Puerto Rico concluyó en el quinto lugar, al disponer 3-2 de México, y Costa Rica terminó en el séptimo puesto con victoria de 3-0 a Trinidad y Tobago.