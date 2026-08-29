Inicia Cuba transición a nueva versión del sistema de gestión ambiental

Las empresas cubanas certificadas según la norma NC-ISO 14001:2015 dispondrán de un período de transición de dos años y nueve meses para adecuar sus sistemas de gestión ambiental a la nueva versión NC-ISO 14001:2026.

La actualización responde a la publicación, el 15 de abril último, de la cuarta edición de la norma internacional ISO 14001:2026, dedicada a los sistemas de gestión ambiental y sus requisitos para la aplicación en las organizaciones.

Según informó la dirección de Certificación de la Oficina Nacional de Normalización (ONN), la nueva edición sustituye a la ISO 14001:2015 y a su modificación de 2024, tras una revisión técnica de sus contenidos.

La norma ofrece un marco para que las entidades protejan el medio ambiente, respondan a condiciones ambientales cambiantes y armonicen esos propósitos con las necesidades socioeconómicas.

«Aunque los cambios generales son considerados mínimos, cada entidad debe evaluar su impacto de acuerdo con su contexto, actividades y nivel de riesgo», señala la nota emitida por la ONN.

Entre las principales novedades se encuentran la actualización de los términos y definiciones para alinearlos con la Estructura Armonizada de las normas de sistemas de gestión; las precisiones sobre la disponibilidad de la información documentada y la incorporación de aspectos vinculados al cambio climático en los apartados relacionados con el contexto de la organización y las partes interesadas.

También se sustituye el concepto de “requisitos legales y otros” por el de “obligaciones de compliance”; se incorpora un apartado específico sobre riesgos y oportunidades; y se añaden disposiciones sobre la planificación de acciones y de cambios.

El período formal de transición comenzó con la publicación oficial de la NC-ISO 14001:2026, el 15 de mayo de 2026, y en consecuencia, los certificados emitidos bajo la versión NC-ISO 14001:2015 dejarán de ser válidos a partir del 15 de febrero de 2029.

Desde el 2 de noviembre de 2026, las organizaciones certificadas podrán someterse a auditorías de seguimiento o renovación con la nueva versión de la norma, para lo cual deberán comunicar a la Dirección de Certificación o al Responsable del Área Técnica su decisión de actualizar así como informar los cambios ocurridos en su sistema de gestión ambiental, con vistas a la programación del servicio.

La actualización no requerirá tiempos adicionales de auditoría. Los certificados adaptados a la NC-ISO 14001:2026 mantendrán sus ciclos de certificación, siempre que el proceso se realice dentro de las disposiciones establecidas para la transición.

Las entidades que reciban auditorías de otorgamiento o renovación con la norma anterior después de emitida la nota informativa podrán obtener certificados con vigencia máxima hasta el 15 de mayo de 2029, fecha en la que concluye el plan de transición.

Posteriormente, deberán actualizarse a la nueva versión para ajustar las fechas de vigencia conforme a su ciclo de certificación. De acuerdo con directivos de Certificación de la ONN, la recomendación principal para las organizaciones es no posponer el proceso.

Experiencias asociadas a las transiciones de las versiones ISO de 2004 y 2015 evidencian que dejar la actualización para los últimos meses puede generar auditorías apresuradas, mayores hallazgos de no conformidad y costos adicionales.

Como parte de la preparación, se sugiere estudiar los nuevos requisitos, realizar un diagnóstico del sistema de gestión ambiental, identificar brechas y establecer acciones correctivas. Y se recomienda además prestar especial atención a la formalización de la planificación de cambios y a la actualización de los requisitos legales ambientales cubanos.

También resulta esencial divulgar las modificaciones entre trabajadores, directivos y otras partes interesadas, fortaleciendo la conciencia sobre la importancia de la gestión ambiental para alcanzar los objetivos institucionales y contribuir a un desarrollo sostenible.