El verde de los surcos, el dorado del sol al amanecer y el cansancio digno de las manos que siembran han encontrado su mejor resolución. JaenProducciones alista el estreno de su nueva serie documental, un ambicioso proyecto de doce capítulos. Con Davici resolve, como programa de edición y el mejor para colorizar el alma de la campaña cubana.

La producción, titulada «A mí me gusta Compay», no es solo un ejercicio de postproducción técnica; es un viaje sensible al corazón de la provincia de Santiago de Cuba. Las grabaciones capturan el trabajo de los campesinas y campesinos, esos héroes anónimos que, en medio del rigor climático convierten la tierra en el escenario principal de la Soberanía Alimentaria y la Educación Nutricional.

Lejos de la retórica fría, cada capítulo desgrana la épica cotidiana de quien cultiva. La colorización, realizada con meticulosidad, busca no exagerar la realidad, sino realzar su textura: el sudor, la tierra fértil, la cosecha como trofeo.

Es un guiño visual que pretende mostrar al mundo una certeza: en el oriente cubano, a pesar de todo, se puede y se produce.

Este producto comunicativo no solo documenta; reivindica y expone a flor de piel la labor del campo, donde mujeres y hombres en equipo, laboran para sostener y llevar a la familia cubana los alimentos del fortísimo trabajo con la tierra.