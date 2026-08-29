sábado 29 agosto 2026
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“A mí me gusta Compay”: el color del campo cubano llegará a la pantalla (+Fotos)

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Yadira González Otero

El verde de los surcos, el dorado del sol al amanecer y el cansancio digno de las manos que siembran han encontrado su mejor resolución. JaenProducciones alista el estreno de su nueva serie documental, un ambicioso proyecto de doce capítulos. Con Davici resolve, como programa de edición y el mejor para colorizar el alma de la campaña cubana.

La producción, titulada «A mí me gusta Compay», no es solo un ejercicio de postproducción técnica; es un viaje sensible al corazón de la provincia de Santiago de Cuba. Las grabaciones capturan el trabajo de los campesinas y campesinos, esos héroes anónimos que, en medio del rigor climático convierten la tierra en el escenario principal de la Soberanía Alimentaria y la Educación Nutricional.

Lejos de la retórica fría, cada capítulo desgrana la épica cotidiana de quien cultiva. La colorización, realizada con meticulosidad, busca no exagerar la realidad, sino realzar su textura: el sudor, la tierra fértil, la cosecha como trofeo.

Es un guiño visual que pretende mostrar al mundo una certeza: en el oriente cubano, a pesar de todo, se puede y se produce.

Este producto comunicativo no solo documenta; reivindica y expone a flor de piel la labor del campo, donde mujeres y hombres en equipo, laboran para sostener y llevar a la familia cubana los alimentos del fortísimo trabajo con la tierra.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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