sábado 29 agosto 2026
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Potencia universidad médica de Holguín sus programas de maestría

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La Universidad de Ciencias Médicas de Holguín (UCMHo) potencia el desarrollo de maestrías en diferentes especialidades, como parte de los procesos de formación integral en la institución, entre las de mayor matrícula en Cuba.

Entre las principales temáticas sobresalen Atención Primaria de Salud, Salud Mental Comunitaria, Medicina Natural, Economía, Ciencias Básicas Biomédicas, Medios de Diagnóstico de Imágenes, Medios Diagnósticos y Enfermería, según refirió la página web de la casa de altos estudios.

Señaló que esos programas de estudio ofrecen una visión integral de la atención al paciente en la comunidad, desde los consultorios del médico y la enfermera de la familia, a través de la psicología, la psiquiatría y la combinación de las terapias orientales, así como la formación de recursos humanos y el fomento de una conciencia económica.

La publicación explicó que las disciplinas contribuyen al perfeccionamiento del sector en la atención primaria con una mayor preparación de los especialistas vinculados a ese nivel, concebido para resolver el 70 por ciento de los problemas de salud de la población.

Con miras al cumplimiento de esos objetivos, indicó la web, se propone la socialización de resultados investigativos mediante eventos y talleres que muestren los rigores académicos y la pertinencia de tales estudios.

La UCMHo fomenta además la superación de sus alumnos con la creación de contingentes como el Mario Muñoz Monroe, dedicado específicamente a esta actividad.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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