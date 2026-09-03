jueves 03 septiembre 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Embajador cubano en Brasil denunció agresión de EE.UU. contra Cuba

Picture of ACN
ACN

Víctor Cairo, embajador de Cuba en Brasil, denunció este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos busca destruir a la Isla y trata a América Latina y el Caribe como territorios subordinados, en entrevista concedida al Grupo Record.

Según precisó la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina, el diplomático afirmó que la administración de Donald Trump ha reforzado como ninguna otra la agresión contra Cuba, y reconoció intentos de diálogo bilaterales, aunque calificó esas gestiones de muy difíciles por la intención estadounidense de imponer un modelo de destrucción.

Cairo subrayó que Cuba mantiene disposición a dialogar con Washington bajo principios de respeto e igualdad soberana, y rechazó cualquier forma de injerencia en sus asuntos internos.

Señaló que La Habana está dispuesta a abordar temas como comercio, narcotráfico y crimen organizado, pero no acepta que Estados Unidos intente cambiar el sistema político cubano.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente agresividad durante el segundo mandato de Trump, con el mantenimiento y refuerzo del bloqueo económico, comercial y financiero, además de un cerco energético que impide el acceso a combustible.

El embajador mencionó pérdidas acumuladas de unos 2,1 billones de dólares desde 1960, con daños superiores a siete mil 500 millones entre marzo de 2024 y febrero de 2025, y ocho mil millones en los 12 meses siguientes.

Vinculó el cerco energético con problemas en el suministro de combustible y generación eléctrica, así como con dificultades para garantizar servicios esenciales, lo que repercute en indicadores sociales como la mortalidad infantil.

Cairo destacó la solidaridad de Brasil con Cuba, al mencionar el envío reciente de 48 toneladas de leche en polvo mediante dos vuelos de la Fuerza Aérea Brasileña, además de medicamentos destinados a la población.

Destacadas
«Un solo medicamento puede marcar la diferencia»
El proyecto Almas crea espacios de aprendizaje y disfrute a pacientes oncopediátricos
Sobre la Declaración del Cerro Pelado
Desarrolla Cenais estudio acerca de la posibilidad de tsunami en Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios