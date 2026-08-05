Categórico rechazo de Egipto a desplazamiento del pueblo palestino

El rechazo “categórico al desplazamiento del pueblo palestino de Gaza y Cisjordania con cualesquiera pretextos” fue manifestado por el canciller egipcio, Badr Abdelatty, en declaraciones circuladas hoy a la prensa.

Al respecto subrayó que su país ”rechaza por completo cualquier medida unilateral destinada a la anexión de la margen occidental del Jordán y Jerusalén oriental”.

En ese contexto instó a intensificar los esfuerzos internacionales para detener el reciente deterioro y para establecer un Estado palestino independiente en las fronteras existentes al 4 de junio de 1967.

La semana pasada el titular egipcio telefoneó al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para condenar lo que calificó sin ambages de genocidio israelí en la Franja de Gaza.

Días atrás la Media Luna Roja Egipcia entregó otra carga de alimentos, medicinas, material médico y combustible destinada a los cientos de miles de gazatíes que viven en campamentos de refugiados debido a la destrucción de sus viviendas por casi tres años de bombardeos israelíes contra la franja costera palestina.

Estos últimos, han costado la vida a casi 74 mil civiles, más de la mitad de ellos mujeres y niños, una cifra que crece a diario por lo que pocos dudan en calificar de genocidio.

A fines de la semana pasada 600 exfuncionarios y oficiales de los servicios de inteligencia israelíes remitieron una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, en la cual denunciaron el creciente terrorismo de los pobladores de los asentamientos creados por los ocupantes israelíes en la Cisjordania.