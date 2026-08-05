Lula lidera sondeo rumbo a elecciones brasileñas

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabeza la carrera electoral brasileña en primera y en segunda vuelta, según una encuesta divulgada hoy tras la confirmación oficial de las respectivas candidaturas.

Realizado por el instituto Quaest, el estudio sitúa a Lula con el 39 por ciento de las intenciones de voto en el principal escenario para la consulta inicial en las urnas el próximo 4 de octubre.

En segundo lugar de la contienda aparece el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, con el 30 por ciento de las preferencias.

Los restantes candidatos figuran a considerable distancia, y ninguno alcanza los dos dígitos de apoyo, lo que consolida una disputa polarizada entre el actual mandatario y el representante de la extrema derecha.

Con respecto a la medición anterior, realizada en julio, Lula cedió un punto porcentual, mientras que Flávio Bolsonaro avanzó dos, reduciendo la diferencia entre ambos de 12 a nueve puntos, apuntó el sitio digital Brasil 247.

Pese a esa variación, el gobernante mantiene una ventaja suficiente para liderar con holgura la intención de voto en la primera ronda.

La encuesta también evaluó escenarios de segunda vuelta y concluyó que Lula vencería a todos los adversarios sometidos a prueba, lo cual confirma una tendencia observada en otros estudios divulgados en los últimos meses.

Estos resultados aparecen en un contexto marcado por el inicio formal de la campaña presidencial, el aumento de la confrontación política entre el oficialismo y la oposición, y las tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.

También, circulan en medio del intenso debate sobre la economía, la seguridad pública y la política exterior.

Otra investigación conocida este miércoles mostró una mejoría simultánea en los niveles de aprobación del Gobierno, la evaluación de la gestión y la intención de voto del mandatario, para reforzar su posición en la disputa por la reelección.

En los mencionados comicios, cuya segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre, se escogerán presidente, vicepresidente, gobernadores, 54 de 81 senadores, y diputados federales, estaduales y distritales.