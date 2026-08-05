miércoles 05 agosto 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Lula lidera sondeo rumbo a elecciones brasileñas

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabeza la carrera electoral brasileña en primera y en segunda vuelta, según una encuesta divulgada hoy tras la confirmación oficial de las respectivas candidaturas.

Realizado por el instituto Quaest, el estudio sitúa a Lula con el 39 por ciento de las intenciones de voto en el principal escenario para la consulta inicial en las urnas el próximo 4 de octubre.

En segundo lugar de la contienda aparece el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, con el 30 por ciento de las preferencias.

Los restantes candidatos figuran a considerable distancia, y ninguno alcanza los dos dígitos de apoyo, lo que consolida una disputa polarizada entre el actual mandatario y el representante de la extrema derecha.

Con respecto a la medición anterior, realizada en julio, Lula cedió un punto porcentual, mientras que Flávio Bolsonaro avanzó dos, reduciendo la diferencia entre ambos de 12 a nueve puntos, apuntó el sitio digital Brasil 247.

Pese a esa variación, el gobernante mantiene una ventaja suficiente para liderar con holgura la intención de voto en la primera ronda.

La encuesta también evaluó escenarios de segunda vuelta y concluyó que Lula vencería a todos los adversarios sometidos a prueba, lo cual confirma una tendencia observada en otros estudios divulgados en los últimos meses.

Estos resultados aparecen en un contexto marcado por el inicio formal de la campaña presidencial, el aumento de la confrontación política entre el oficialismo y la oposición, y las tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.

También, circulan en medio del intenso debate sobre la economía, la seguridad pública y la política exterior.

Otra investigación conocida este miércoles mostró una mejoría simultánea en los niveles de aprobación del Gobierno, la evaluación de la gestión y la intención de voto del mandatario, para reforzar su posición en la disputa por la reelección.

En los mencionados comicios, cuya segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre, se escogerán presidente, vicepresidente, gobernadores, 54 de 81 senadores, y diputados federales, estaduales y distritales.

Destacadas
Categórico rechazo de Egipto a desplazamiento del pueblo palestino
Impulsan transformación en comunidades rurales de Santiago de Cuba
«Orgullo de mi Santiago » (+Fotos)
Embajador de China en Cuba refiere ilegalidad de bloqueo contra la Isla
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios