Leer es crecer: Santiago de Cuba abrirá sus puertas a la 34 Feria del Libro

En el corazón del casco histórico, la cita literaria más esperada del oriente cubano honrará a Fidel Castro, a la cultura rusa y a voces esenciales de la isla.

Santiago de Cuba se vestirá de letras del 3 al 6 de septiembre, el Centro Cultural El Ingenio y las calles adoquinadas de la ciudad serán el escenario de la 34 Feria del Libro, un evento que bajo el lema “Leer es crecer” propone un viaje profundo hacia la memoria, el pensamiento y la creación contemporánea.

La edición de este año llega con una carga simbólica enorme: dedicada al centenario del natalicio del Comandante Fidel Castro Ruz, cuya palabra y acción siguen marcando el rumbo de la nación.

Como país invitado de honor, la Federación Rusa desembarca con su rica tradición literaria, en un guiño a los lazos históricos y culturales que unen a ambos pueblos.

Los homenajes se extienden a figuras clave de la intelectualidad cubana. A nivel nacional, Marilyn Bobes y José Bell Lara, recibirán el reconocimiento de sus colegas y lectores; mientras que en la provincia, la escritora Aida Bahr Valcárcel será la voz celebrada.

Además, la feria recordará tres aniversarios que atraviesan el alma santiaguera: los 110 años del natalicio de José Soler Puig, el centenario de la desaparición física de José Manuel Poveda y los 55 años de la Editorial Oriente, emblema de la edición en el oriente del país.

La inauguración tendrá lugar el martes a las 5:00 p.m. en El Ingenio, con las palabras iniciales del poeta y periodista Reinaldo Cedeño Pineda, quien promete encender la chispa de la reflexión.

El cierre será el domingo a las 10:00 a.m. en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales, un espacio diáfano que contrastará con la intensidad de los debates y lecturas compartidas.

Para los amantes del libro, la experiencia comercial comenzará el jueves 3 (y se extenderá hasta el sábado) en la calle Enramadas —entre Calvario y San Pedro— y en la Biblioteca Provincial Elvira Cape, con horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Allí se ofrecerán novedades editoriales y títulos de librerías, junto con la participación de TCP y MPyMEs, que por primera vez se integran como gestores comerciales en el certamen, instalados también en Enramadas, entre San Félix y San Pedro.

Santiago, ciudad de fuego y verso, se prepara para que cada página sea un paso más en el crecimiento colectivo.

Porque leer, en estos tiempos, sigue siendo el acto más revolucionario.