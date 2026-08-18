martes 18 agosto 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Leer es crecer: Santiago de Cuba abrirá sus puertas a la 34 Feria del Libro

Picture of Yadira González Otero
Yadira González Otero

En el corazón del casco histórico, la cita literaria más esperada del oriente cubano honrará a Fidel Castro, a la cultura rusa y a voces esenciales de la isla.

Santiago de Cuba se vestirá de letras del 3 al 6 de septiembre, el Centro Cultural El Ingenio y las calles adoquinadas de la ciudad serán el escenario de la 34 Feria del Libro, un evento que bajo el lema “Leer es crecer” propone un viaje profundo hacia la memoria, el pensamiento y la creación contemporánea.

La edición de este año llega con una carga simbólica enorme: dedicada al centenario del natalicio del Comandante Fidel Castro Ruz, cuya palabra y acción siguen marcando el rumbo de la nación.

Como país invitado de honor, la Federación Rusa desembarca con su rica tradición literaria, en un guiño a los lazos históricos y culturales que unen a ambos pueblos.

Los homenajes se extienden a figuras clave de la intelectualidad cubana. A nivel nacional, Marilyn Bobes y José Bell Lara, recibirán el reconocimiento de sus colegas y lectores; mientras que en la provincia, la escritora Aida Bahr Valcárcel será la voz celebrada.

Además, la feria recordará tres aniversarios que atraviesan el alma santiaguera: los 110 años del natalicio de José Soler Puig, el centenario de la desaparición física de José Manuel Poveda y los 55 años de la Editorial Oriente, emblema de la edición en el oriente del país.

La inauguración tendrá lugar el martes a las 5:00 p.m. en El Ingenio, con las palabras iniciales del poeta y periodista Reinaldo Cedeño Pineda, quien promete encender la chispa de la reflexión.

El cierre será el domingo a las 10:00 a.m. en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales, un espacio diáfano que contrastará con la intensidad de los debates y lecturas compartidas.

Para los amantes del libro, la experiencia comercial comenzará el jueves 3 (y se extenderá hasta el sábado) en la calle Enramadas —entre Calvario y San Pedro— y en la Biblioteca Provincial Elvira Cape, con horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Allí se ofrecerán novedades editoriales y títulos de librerías, junto con la participación de TCP y MPyMEs, que por primera vez se integran como gestores comerciales en el certamen, instalados también en Enramadas, entre San Félix y San Pedro.

Santiago, ciudad de fuego y verso, se prepara para que cada página sea un paso más en el crecimiento colectivo.

Porque leer, en estos tiempos, sigue siendo el acto más revolucionario.

Destacadas
Leer es crecer: Santiago de Cuba abrirá sus puertas a la 34 Feria del Libro
A 131 años de su caída, Santiago honra a Martí con fervor y compromiso
Rechaza Díaz-Canel nuevas sanciones de EE.UU. contra dirigentes cubanos
Comienza hoy el Simposio Internacional Cubadisco 2026
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios