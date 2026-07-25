La mañana de la Santa Ana

La madrugada apenas comenzaba a retirarse de Santiago de Cuba cuando la ciudad respiraba todavía el ambiente festivo del carnaval. Eran las primeras horas del 26 de julio de 1953, día de Santa Ana según el calendario católico.

Nadie imaginaba que aquella mañana pasaría a la historia. Las calles permanecían tranquilas. Algunos regresaban de la fiesta; otros apenas despertaban. En medio de ese aparente silencio avanzaban varios automóviles con jóvenes vestidos de militares. Su destino era el Cuartel Moncada.

A las 5:15 de la mañana comenzó el ataque. El sonido de los disparos rompió la calma y despertó a toda la ciudad. El plan, cuidadosamente diseñado, encontró obstáculos inesperados y el factor sorpresa se perdió. El enfrentamiento fue breve pero intenso.

El amanecer de Santa Ana dejó una ciudad conmocionada. Pronto comenzaron las detenciones, los juicios y la noticia recorrió toda Cuba.

Aquella derrota militar terminó convirtiéndose en un símbolo político.

Meses después, durante el juicio, Fidel Castro pronunciaría el alegato que pasaría a la historia como «La historia me absolverá», una pieza que sintetizó las ideas del movimiento surgido tras el Moncada.

Han transcurrido más de siete décadas desde aquella mañana. El antiguo cuartel es hoy un espacio dedicado a la educación y a la memoria histórica. Miles de personas recorren sus pasillos cada año para acercarse a uno de los acontecimientos más influyentes de la historia cubana.

En 2026, cuando se cumplen 100 años del nacimiento de Fidel Castro, la mañana de Santa Ana vuelve a ocupar un lugar central en la memoria histórica. Santiago de Cuba, ciudad de tradiciones y acontecimientos decisivos, continúa recordando aquel amanecer que transformó para siempre el relato del país.