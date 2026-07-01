Parlamento de Türkiye condena ataques israelíes contra Líbano y Siria

Ankara, 1 jul.- El presidente del Parlamento de Türkiye, Numan Kurtulmuş, afirmó que los ataques de Israel contra Líbano y Siria constituyen una clara violación del derecho internacional y reclamó el cese de las políticas agresivas de Tel Aviv.

Durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo noruego, Masud Gharahkhani, celebrada en Ankara, Kurtulmuş sostuvo que la región necesita con urgencia calma y estabilidad.

El dirigente turco declaró que el fin de las acciones militares israelíes constituye un requisito indispensable para avanzar hacia una solución que garantice la seguridad regional.

Israel mantiene bajo ocupación extensas zonas del sur del Líbano, algunas desde hace décadas y otras tomadas durante el conflicto de 2023-2024, además de haber ampliado recientemente su presencia militar en territorio libanés.

En Siria, las fuerzas israelíes intensificaron en los últimos meses sus operaciones con incursiones terrestres, registros de viviendas, instalación de puestos de control y detenciones.

En relación con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Kurtulmuş expresó el firme respaldo de Türkiye al proceso de diálogo y manifestó su confianza en que las conversaciones, iniciadas en Ginebra y con continuidad prevista en Doha, permitan alcanzar resultados positivos que contribuyan a la paz y la estabilidad regional.

Asimismo, advirtió sobre posibles intentos de obstaculizar las negociaciones mediante provocaciones e instó a la comunidad internacional a mantenerse vigilante para impedir cualquier acción que ponga en riesgo el proceso.

El presidente del Parlamento turco afirmó que a Israel le incomoda el acercamiento entre Washington y Teherán e insistió en la necesidad de evitar cualquier provocación que dificulte el avance de las conversaciones.

Respecto a la cuestión palestina, reiteró que Türkiye considera que la única solución pasa por el establecimiento de un Estado palestino independiente y plenamente soberano sobre las fronteras de 1967.

Kurtulmuş también elogió la decisión de Noruega de reconocer oficialmente al Estado de Palestina en 2024 y destacó que Ankara y Oslo comparten la convicción de que la solución de dos Estados constituye la única vía para alcanzar una paz duradera en la región.