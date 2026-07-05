Universo de Frida Kahlo en el corazón de Santiago de Chile

Por Amílcar Morales/Foto: Carmen Esquivel

Santiago de Chile, 5 jul.- La experiencia inmersiva Viva Frida Kahlo se presenta hoy en Chile, donde la mezcla de voz, sonido e imagen sumerge al espectador en el universo de una de las figuras icónicas de la pintura de México.

La muestra, que se extenderá durante todo julio, tiene lugar en el Club Unión de Santiago, construido en 1925 y declarado Monumento Histórico en 1981 por la combinación de una tradición centenaria con la adaptación a los cambios sociales en el país.

Paredes, columnas, ventanas y techo del salón principal en ese emblemático edificio cobran vida y sumergen al público en los momentos más luminosos y oscuros de una mujer, capaz de convertir el dolor en un motivo para desarrollar una obra que asombró al mundo.

En medio de una música profunda e imágenes propias de la cultura mexicana, como la Virgen de Guadalupe y la presencia de los pueblos originarios, desfilan 130 obras de Frida, su obstinación por la pintura y su atormentada relación con Diego Rivera.

La narración en primera persona de la actriz mexicana Diana Rojas-Feile contribuye a darle el toque indispensable de intimidad a momentos intensos, como el accidente de tránsito que trastorna irremediablemente la vida de la artista, pero a la vez la lleva hacia el universo de la pintura.

Ella misma se convierte en el motivo de su obra y lo deja claro cuando algunos amigos, entre ellos André Breton, intentan clasificarla en el surrealismo y responde: “nunca pinto sueños o pesadillas. Pinto mi propia realidad”.

Las secuelas del accidente, su matrimonio con Rivera, los difíciles años vividos en Estados Unidos, dos abortos espontáneos, las mutuas infidelidades y la separación y el divorcio fueron desgastando su organismo y ella lo refleja con crudeza en sus lienzos.

Uno de los más emblemáticos es La columna rota (1944) donde muestra su torso abierto exponiendo una pieza jónica partida en varias partes, mientras clavos con puntas afiladas atraviesan su piel simbolizando el dolor.

En los momentos más complejos y presintiendo un final no muy lejano, Frida Kahlo pinta El venado herido (1946), donde su cabeza está sobre el cuerpo de un ejemplar de esa especie atravesado por numerosas flechas.

Si bien contrae matrimonio por segunda ocasión con el prestigioso muralista y van a vivir a la famosa Casa azul, en el barrio capitalino de Coyoacán, ella está muy clara del costo de esa relación.

Aunque no aparece en la muestra inmersiva presentada en Chile, vale la pena recordar aquella afirmación suya: “Yo sufrí dos accidentes graves en mi vida: uno es del tranvía, el otro es Diego. Diego fue el peor de todos”.

Viva Frida Kahlo es una producción del colectivo Projektil, en colaboración con Inmersive Art Ltd y la plataforma Fever, que se presenta por primera vez en América Latina, luego de su paso exitoso por países europeos como Suiza, Alemania, Bélgica y Austria.