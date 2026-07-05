Líbano reporta regreso de 400 mil desplazados al sur del país

Beirut, 5 jul.- La ministra libanesa de Asuntos Sociales, Hanin al-Sayed, anunció hoy el regreso de aproximadamente 400 mil desplazados a sus hogares en el sur del Líbano, mientras el Gobierno prepara un plan de retorno, recuperación y reconstrucción.

La cifra representa una parte del más de un millón de personas desplazadas por la ofensiva israelí, en tanto un número considerable de ciudadanos continúa sin poder retornar debido a la destrucción de sus viviendas o a la imposibilidad de acceder a ellas.

El anuncio fue realizado durante una visita de la ministra a la ciudad de Tiro, en el marco de una gira por el sur del país, donde se reunió con la Unión de Municipios del Distrito de Tiro y con el director de la Unidad de Gestión de Desastres de la región, Murtada Muhanna, según informó la Agencia Nacional de Noticias.

Al-Sayed afirmó que “el alto el fuego sigue siendo frágil”, aunque destacó que el sur libanés comenzó a presenciar el regreso de un número considerable de desplazados.

Explicó que el objetivo de su visita es evaluar de cerca la situación y escuchar los principales desafíos, como paso previo a la elaboración del plan de retorno, recuperación y reconstrucción.

La ministra señaló que la capacidad financiera del Estado es limitada, por lo que el Gobierno hará un llamamiento a la comunidad internacional para obtener los fondos necesarios e iniciar cuanto antes los proyectos de reconstrucción, además de brindar asistencia urgente a los afectados una vez disponible la financiación.

Precisó que alrededor de 400 mil desplazados regresaron ya a sus zonas de origen, mientras muchos otros siguen impedidos de hacerlo por la destrucción de sus viviendas o las dificultades de acceso.

Añadió que se realizan esfuerzos para proporcionar asistencia destinada al pago de alquileres y apoyar al mayor número posible de personas damnificadas.

Al-Sayed indicó además que el ministerio estudia un mecanismo para ayudar a los propietarios cuyas viviendas sufrieron daños menores, mediante asistencia financiera para realizar reparaciones y facilitar su regreso, además de trabajar en la provisión de viviendas prefabricadas como una de las soluciones propuestas.

Desde el 2 de marzo de 2026, Israel mantiene una agresión contra el Líbano que, según el Ministerio de Salud libanés, dejó cuatro mil 303 muertos y 12 mil 202 heridos, además de más de un millón de desplazados.