Colaboradores del deporte cubano apoyan al pueblo venezolano

El Doctor Jorge Pavel Pino, coordinador de la misión deportiva de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela, destacó vía internet que los 40 colaboradores que se encuentran en la nación suramericana luego de los dos devastadores terremotos, expresaron desde el primer momento la solidaridad y apoyo al pueblo venezolano.

«En el estado La Guaira declarada zona de desastre se crearon campamentos para la atención a las familias que han perdido sus viviendas y seres queridos», añadió Pavel Pino.

«El Ministerio del Poder Popular para el Deporte de Venezuela atiende dos de ellos al que se sumaron 25 cooperantes deportivos de nuestro país, ya que el resto se encuentra en varios estados y otros en competencias en el exterior», expresó.

Agregó que médicos del deporte de Cuba realizan guardia cada dos o tres días junto al personal cubano de la salud y especialistas venezolanos en dos campamentos asignados en La Guaira, donde el doble sismo hizo colapsar decenas de edificios.

«Por su parte, los psicólogos del deporte también realizan una labor muy importante en la atención a la población que ha sido muy afectada con la perdida de hijos, padres, hermanos y resto de la familia, demostrando la solidaridad internacionalista del pueblo cubano con el venezolano», acotó.

El coordinador de los colaboradores del deporte de Cuba en la Patria de Bolívar, señaló que nuestros entrenadores también apoyan en la preparación de dormitorios, descarga y traslado de la logística, en otras actividades.

La representación de la misión deportiva cubana en Venezuela está integrada por médicos del Instituto de Medicina Deportiva, entrenadores y psicólogos, entre otros especialistas.