miércoles 23 septiembre 2026
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Celebran en Santiago de Cuba 60 años de las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos

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Abraham Enrique Mesa Berroa

Durante seis décadas, las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos han sido un pilar fundamental en la formación de jóvenes cubanos. Por sus aulas han pasado no solo futuros oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sino también civiles que han llevado consigo los valores de disciplina, honor y compromiso con la Patria. En Santiago de Cuba, la conmemoración por el 60.º aniversario reunió a estudiantes, docentes y autoridades militares en una emotiva ceremonia.

El acto, presidido por el General de Brigada Luis Prieto Lazo, Jefe de la Región Militar de Santiago de Cuba, y al que asistieron jefes y oficiales, la dirección del centro y representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, fue el marco propicio para reconocer a trabajadores y fundadores de la institución.

Además, se entregaron carnés del Partido Comunista de Cuba a nuevos militantes, en un gesto que reafirma la continuidad ideológica y el vínculo de las EMCC con la Revolución. La ceremonia destacó el papel de estas escuelas como cantera de oficiales y ciudadanos ejemplares, y el orgullo de pertenecer a la institución que honra el legado de Camilo Cienfuegos.

Con sesenta años de existencia, las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos reafirman su compromiso con la formación de las nuevas generaciones. En Santiago de Cuba, la ceremonia no solo honró el pasado, sino que renovó el juramento de seguir defendiendo y construyendo la Revolución desde sus raíces más profundas.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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