jueves 25 junio 2026
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Festival Boleros En Santiago, un destino para el turismo cultural

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Sergio Martínez Martínez

Como  parte  de una integración que enriquece la cultura, el Ministerio del Turismo en esta musical ciudad se inserta en el  Festival Boleros en Santiago 2026  de la mano de su Delegada Provincial Zoraida Lozano González, miembro del Comité Organizador de este  gran suceso melódico que llega a la edición 37.

Previsto para finales del actual mes de junio entre los días 25 y 28, el  Festival Boleros en Santiago se hará sentir en  varias instalaciones de la  Compañía Extra- Hotelera Palmares, de acuerdo a la información brindada  por la  máxima representante del turismo santiaguero en la sede de la Unión de Escritores y Artistas, la UNEAC.

Cantar la Poesía en el Bar  Floridita, encauzado por el reconocido escritor y periodista Reinaldo Cedeño Pineda, El Patio del  Bolero, así como Barman por un Día, con la inclusión de  boleristas en  el Rincón de la Música, son espacios que  pretenden quedar incluidos entre los ofrecimientos turísticos y culturales que  se brindarán de forma permanente a los visitantes que lleguen a Santiago de Cuba.

Estas locaciones que tendrán como atractivo  el Bolero, se unen al Patio de la Jutia Conga de la UNEAC  y  al Bar  Bohemio, en una fusión sonora que reafirma a Santiago de Cuba como Ciudad Creativa en la música, una condición otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

Involucrarnos todos a favor del bolero es una respuesta que se da desde el turismo santiaguero a los reclamos de la vanguardia artística y literaria en esta parte oriental del país, haciendo realidad de esta manera una integración donde convergen patrimonio y música, a la vez que posibilita que las industrias culturales y la economía creativa encuentren una vía que permita su impulso y desarrollo.

Ofrecer una estancia más placentera al turista teniendo al bolero y sus intérpretes como un sugerente atractivo cultural, es una bondad añadida a los encantos de esta caribeña urbe, sólo posible en Santiago de Cuba la cuna de este género musical, a través del cual se presenta al Festival Boleros en  Santiago 2026 como un encuentro para el canto con  gran trascendencia mundial,  y que merece estar incluido en el catalogo de eventos  que tiene el Ministerio del Turismo en  la Isla.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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