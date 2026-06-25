Festival Boleros En Santiago, un destino para el turismo cultural

Como parte de una integración que enriquece la cultura, el Ministerio del Turismo en esta musical ciudad se inserta en el Festival Boleros en Santiago 2026 de la mano de su Delegada Provincial Zoraida Lozano González, miembro del Comité Organizador de este gran suceso melódico que llega a la edición 37.

Previsto para finales del actual mes de junio entre los días 25 y 28, el Festival Boleros en Santiago se hará sentir en varias instalaciones de la Compañía Extra- Hotelera Palmares, de acuerdo a la información brindada por la máxima representante del turismo santiaguero en la sede de la Unión de Escritores y Artistas, la UNEAC.

Cantar la Poesía en el Bar Floridita, encauzado por el reconocido escritor y periodista Reinaldo Cedeño Pineda, El Patio del Bolero, así como Barman por un Día, con la inclusión de boleristas en el Rincón de la Música, son espacios que pretenden quedar incluidos entre los ofrecimientos turísticos y culturales que se brindarán de forma permanente a los visitantes que lleguen a Santiago de Cuba.

Estas locaciones que tendrán como atractivo el Bolero, se unen al Patio de la Jutia Conga de la UNEAC y al Bar Bohemio, en una fusión sonora que reafirma a Santiago de Cuba como Ciudad Creativa en la música, una condición otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

Involucrarnos todos a favor del bolero es una respuesta que se da desde el turismo santiaguero a los reclamos de la vanguardia artística y literaria en esta parte oriental del país, haciendo realidad de esta manera una integración donde convergen patrimonio y música, a la vez que posibilita que las industrias culturales y la economía creativa encuentren una vía que permita su impulso y desarrollo.

Ofrecer una estancia más placentera al turista teniendo al bolero y sus intérpretes como un sugerente atractivo cultural, es una bondad añadida a los encantos de esta caribeña urbe, sólo posible en Santiago de Cuba la cuna de este género musical, a través del cual se presenta al Festival Boleros en Santiago 2026 como un encuentro para el canto con gran trascendencia mundial, y que merece estar incluido en el catalogo de eventos que tiene el Ministerio del Turismo en la Isla.