Tercer Frente celebra siete años de confianza democrática del Consejo Electoral Nacional

Este 24 de junio, el Consejo Popular Cruce de los Baños fue escenario del Acto Municipal por el 7mo aniversario de la creación del Consejo Electoral Nacional, ceremonia que contó con la presencia de la dirección política y gubernamental del municipio Tercer Frente y una representación de las autoridades electorales de las 12 circunscripciones del territorio.

Como parte de los homenajes, se realizaron donaciones voluntarias de sangre, gesto profundamente humano que reafirma la vocación solidaria de las autoridades y la comunidad. Este acto de entrega, que salva vidas y fortalece la esperanza de pacientes y familias, se convirtió en símbolo de la unión entre deber cívico y responsabilidad social.

En el acto se resaltó la magnitud del trabajo de este órgano, que cuenta con 17 autoridades electorales, 380 miembros de las comisiones de circunscripción y 235 autoridades de mesa, además de la habilitación de 102 colegios electorales, ocho de ellos en viviendas particulares. Estas cifras reflejan la amplitud y el compromiso de un sistema que sostiene la participación democrática en cada proceso, garantizando que la voz del pueblo se exprese con legitimidad y respeto.

La ceremonia estuvo marcada por un ambiente de exaltación y gratitud hacia quienes, desde diferentes responsabilidades, han hecho posible el cumplimiento de tan trascendente misión. Fueron reconocidos los Vocales del Consejo Electoral Municipal, autoridades de base, organismos e instituciones colaboradoras, supervisores, medios de prensa locales, la Asamblea Municipal del Poder Popular y las organizaciones políticas y de masas, todos protagonistas de un engranaje que asegura la fortaleza de la democracia socialista.

El homenaje reafirma que el Consejo Electoral Municipal es garantía de confianza y transparencia, ejemplo de entrega y responsabilidad, y símbolo de la voluntad popular que se expresa en cada proceso democrático. En sus integrantes late la certeza de que la participación ciudadana seguirá siendo pilar de la nación, defendida con dignidad y compromiso desde cada circunscripción y colegio electoral.