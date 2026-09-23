Cuba en la ONU, voces contra el bloqueo

El pedido del levantamiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba se escuchó entre varios oradores durante la apertura del Segmento de Alto Nivel del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Al menos en seis ocasiones quedó registrado el apoyo a Cuba. Así lo hizo el primero en ocupar el podio en la sede del organismo multilateral en Nueva York: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien expresó su rotundo rechazo al cerco económico, comercial y financiero que por más de seis décadas imponen sucesivas administraciones en la Casa Blanca.

«En Cuba el mundo observa espeluznado cómo se impone un castigo colectivo a 10 millones de personas mediante un embargo (bloqueo) económico, energético ilegal», subrayó el mandatario del gigante sudamericano.

Similar solicitud fue la del presidente de Vietnam, To Lam. «Igualmente, respetando la paz y el derecho al desarrollo, su país siempre ha expresado su solidaridad al Estado y al pueblo de Cuba», subrayó el líder de la nación asiática.

«Pedimos a Estados Unidos que acabe con su embargo unilateral y las sanciones y el bloqueo energético contra Cuba y que elimine a este país de la lista de patrocinadores del terrorismo», dijo el dirigente vietnamita al exhortar a la «comunidad internacional que supere esta crisis causada por las sanciones».

Por su parte, el presidente de Angola, João Lourenço, planteó su preocupación por «la manera injusta, marcada por una falta de sensibilidad gravísima, con la que se ha tratado a Cuba a lo largo de décadas, víctima de un embargo que continúa y que no hace más que empeorar las condiciones de vida del pueblo cubano».

Cuba no es un Estado terrorista -apuntó-, no produce y no tiene armas nucleares, tampoco tiene armas químicas o bacteriológicas que podrían efectivamente ser una amenaza inminente o real a la seguridad nacional de otros países, incluidos los vecinos.

«Más bien, al contrario, Cuba contribuyó a la caída del régimen racista y segregacionista del apartheid en Sudáfrica, un régimen condenado de manera unánime por la comunidad internacional y a continuación se convirtió en uno de los firmantes de los acuerdos cuadripartitos de Nueva York del 22 de diciembre de 1988», recordó el mandatario.

Lourenço calificó el bloqueo de “inhumano e injusto”, así como violatorio de todos los principios y normas del Derecho Internacional. “Pedimos una vez más que se ponga fin a este bloqueo contra Cuba”, reclamó el dignatario africano.

También Tanzania, Naoero y Surinam se sumaron a los llamados en la Asamblea General a que se levante ese cerco unilateral. Coincidieron en que por 33 ocasiones la comunidad internacional ha exigido desde aquí de forma casi unánime el fin del bloqueo.

En su intervención de este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ignoró el daño que causa el bloqueo al pueblo cubano y en su lugar expresó calumnias que provocaron, en digna respuesta, el abandono de la sala de la delegación de la nación antillana.