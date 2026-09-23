Cambio climático centrará jornada de debate en ONU

Naciones Unidas, 23 sep.- El enfrentamiento al cambio climático centrará hoy la segunda jornada del debate de alto nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que reúne a líderes de los 193 Estados miembros.

Las acciones para detener la crisis medioambiental y una transición justa hacia las energías renovables serán parte de la agenda de una cita convocada para incrementar la cooperación entre las principales economías, los países en desarrollo y las naciones vulnerables.

También conmemorarán el aniversario 40 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, la cual abrió nuevos caminos en la lucha por una mayor dignidad humana, libertad y equidad.

En ella se insta a que todos los miembros de la sociedad tengan la posibilidad de participar plena y libremente en las decisiones fundamentales y se exige la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de los recursos económicos. Dicho documento sirve de marco para impulsar un desarrollo inclusivo, sostenible y participativo a todos los niveles, al tiempo que influye en la elaboración de las leyes y políticas, señaló la ONU en un comunicado.

La víspera, en la inauguración del debate, el secretario general de ese organismo, António Guterres, pronunció su último discurso al más alto nivel en la Asamblea, en el cual alertó que las “fracturas de nuestro mundo” se están agrandando y las grietas convirtiendo en abismos.

La intervención del diplomático portugués, quien concluirá su mandato el 1 de enero de 2027, giró en torno a los principales ejes que, a su juicio, deben encaminar los esfuerzos internacionales ahora y en lo adelante en medio de un escenario en el que la ONU, evidentemente, no ha podido evitar conflictos.

Hizo un llamado a la defensa del multilateralismo, la paz, la seguridad y a una reforma del Consejo de Seguridad.

También se refirió a la devastadora situación de la población palestina en Gaza.

“No podemos permitir que la solución de dos Estados, Israel y Palestina, se desvanezca ante nuestros ojos”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Khalilur Rahman, instó a recuperar la confianza en la ONU y realizar los cambios necesarios para hacer frente a los desafíos actuales.

En ese sentido, pidió garantizar una representación justa en el Consejo para regiones como África, un foco clave de las operaciones de mantenimiento de la paz.

Por otra parte, alertó sobre el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la disminución del presupuesto para ello mientras crece el destinado a gastos militares.

Los representantes de numerosos países alertaron sobre los riesgos de la inteligencia artificial y pidieron la creación de una institución que establezca normas para su control.

A su vez, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió sobre el regreso de “tentaciones hegemónicas” sobre su nación y América Latina y el Caribe, y defendió la soberanía de la región frente a las presiones externas.

También denunció la imposición por Estados Unidos de un “castigo colectivo” a 10 millones de cubanos mediante un bloqueo económico y energético.

La delegación de la isla abandonó el plenario luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, arremetiera contra la mayor de las Antillas al calificarla de «un Estado absolutamente fallido», un eventual pretexto para una agresión militar.