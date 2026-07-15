Guantánamo pone punto final al calendario escolar

El curso escolar 2025-2026 cerró oficialmente en Guantánamo, con una gala en la sala de conciertos Antonia Luisa Cabal, en la que reconocieron a una treintena de educadores y ocho estudiantes que sobresalieron en un período lectivo desafiante.

La ceremonia, que reunió a autoridades del Gobierno, representantes de la Asociación de Pedagogos y de Combatientes, exaltó la resistencia del gremio educacional frente a las limitaciones económicas y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, factores que no impidieron la continuidad formativa de niños, adolescentes y jóvenes.

Antonio Tamayo Romero, director general de Educación en la provincia, explicó que el ciclo estuvo marcado por la implementación del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación y por las severas afectaciones del contexto económico.

Aseguró que las dificultades se transformaron en oportunidades para el «ejército de educadores» que cada mañana se emancipa en las aulas, en un contexto de compleja situación electroenergética, descentralización de los centros internos y el traslado de más de siete mil educandos hacia sus zonas de residencia, acciones que garantizaron la continuidad del curso con un alto grado de sacrificio.

Más de 77 mil 424 estudiantes culminaron sus estudios en los diferentes niveles de enseñanza, varios de ellos representaron a Cuba en eventos internacionales y pusieron en alto el nombre del territorio, destacó Tamayo Romero, quien también felicitó especialmente a los 515 graduados de la formación pedagógica que se incorporan al sector.

El cierre del ciclo, subrayó, no representa una conclusión, sino el inicio de una nueva etapa de trabajo enfocada en la preparación del próximo curso que nos convida a ser proactivos e inclusivos para ofrecer una educación integral donde los educandos encuentren un espacio de crecimiento, enseñanza y participación creativa, humana y equitativa, dijo evocando al Comandante en Jefe sobre la labor suprema del maestro.

En el orden de las condecoraciones, tres educadores recibieron la Orden Frank País de II Grado, mientras que la Medalla José Tey fue conferida a cuatro secretarios docentes y profesores de meritoria trayectoria.

La Medalla Hazaña Laboral se entregó a José Moreno Reyes, director general de Educación en Yateras, por sus resultados excepcionales, alcanzados con consagración.

También la gala distinguió a siete integrantes de la pre-reserva especial pedagógica, entre ellos Oslaine de la Caridad Matos Hernández, que representó a Cuba en el festival Velas Escarlatas en Rusia, y al estudiante Luis Ángel Delgado, por su participación en la Olimpiada Internacional de Matemática e Informática en ese país.

El reconocimiento Joyas de la Pedagogía se otorgó con carácter excepcional a dos jóvenes másteres en Ciencias por su desempeño investigativo, a dos educadores con más de 40 años de dedicación y a siete trabajadores con dos décadas ininterrumpidas en el sector.

La velada reservó un espacio para el agradecimiento institucional y territorial, la Sociedad Cultural José Martí homenajeó a Raquel Laviste, exdirectora general de Educación, por su incansable promoción del legado martiano, al tiempo que se enalteció la labor de los municipios de Manuel Tames, Imías y Caimanera como los más destacados del sector, los cuales recibieron un reconocimiento especial que resumió el encuentro: la educación guantanamera no se detiene.