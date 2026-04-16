jueves 16 abril 2026
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La marcha del corazón turístico: «A Cuba se defiende» con paso firme hacia Santiago (+Fotos)

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Bárbara Aroche Cuadro
Periodista

En la antesala de un Primero de Mayo, los más de 2,000 trabajadores del Sindicato del Turismo en Santiago de Cuba alzaron la voz y el paso.

Bajo el lema que ya es latido común —»A Cuba se defiende»—, celebraron su plenaria con la certeza de que el próximo desfile no será solo una caminata, sino un abrazo colectivo a la soberanía.

Serán el séptimo bloque en avanzar sobre el asfalto ardiente, una marea blanca y azul que responde al asedio con la única arma que no pueden bloquear: la dignidad.

En el encuentro, donde se entrelazaron las anécdotas de Orlando y otros veteranos del sector con el entusiasmo de los recién llegados, resonó una verdad compartida:

«No estamos solos». A pesar de las asfixiantes medidas de Washington, la plenaria sirvió para recordar que la resistencia es la forma más alta de la hospitalidad cubana.

José Vladimir, uno de los trabajadores entrevistados, lo resumió con la sabiduría de quien ha capeado tormentas:

«Ellos aprietan con papeles, nosotros respondemos con los pies».La cita sindical tuvo un eco histórico particular. Se evocó el aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, aquel gesto que definió el rumbo justo en pleno Día del Trabajador del Partido.

Aquella memoria, lejos de ser un mero recuerdo, movilizó conciencias y afinó los pasos firmes que el próximo Primero de Mayo se concentrarán en la emblemática Santiago de Cuba.

«Es nuestra manera de demostrar que el bloqueo no nos congela el espíritu», comentó una joven afiliada al BAC CCN (Buró de Atención al Cliente y Comercial).

La plenaria fue el preludio necesario para una marcha que se avizora compacta, donde los trabajadores del ocio y la hotelería demostrarán que, aunque los visitantes vengan a descansar, ellos están listos para defender el sueño de la Patria en la primera línea de la retaguardia moral.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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