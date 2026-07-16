San Luis está en 26

La gesta del Moncada en su aniversario 73 inspiró una vez más a los sanluiseros a patentizar el compromiso con la patria. El hacer cotidiano a favor de la Revolución es fehaciente.

El territorio tiene estabilidad en el cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos económico, político y social, a lo que ha contribuido el sistema de trabajo y coordinación de las estructuras del Partido y del Gobierno con el pueblo.

Aquí se constata control e impulso a programas de producción de alimentos, lo que ha permitido cumplir los principales indicadores productivos y obtener resultados favorables en la siembra de cultivos varios.

Se aprecian resultados en la educación, la atención a políticas sociales, en el sistema de gestión de ciencia e innovación aplicado a proyectos de desarrollo local, para contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas de la población.

El reconocimiento a la efeméride que celebramos propicia mayor entusiasmo y convocatoria, sin olvidar la situación actual del país, pero convencidos de la importancia de recordar y defender la historia de la Patria.

En el año del centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, artífice principal de aquella gesta, la celebración del 26 se forra de pueblo y de espíritu victoria.

En este municipio de San Luis en medio de un contexto de complejidades económicas limitaciones materiales,y bloqueo del imperio, es una realidad que el sol sea protagonista de una revolución energética. La construcción de los dos parques solares que nos distinguen son de los principales compromisos de la etapa.

El Parque Solar Fotovoltaico «Rafael Reyes con 34 hectáreas de extensión, inyecta 21.8 MW al Sistema Eléctrico Nacional desde sus más de 45 mil paneles solares, contribuye a diversificar la matriz energética del país, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y alineándose con metas globales de sostenibilidad.

Por su parte, Villa Victoria, es pequeño, con cinco megawatts de potencia y uno de acumulación; la sinergia entre entidades civiles y militares, así como la participación de centros de investigación aplicada, evidencia el enfoque integral conque se aborda el proyecto, donde confluyeron experiencia constructiva, precisión científica y disciplina organizativa.

Ambos parques marcan el camino hacia la sostenibilidad energética en San Luis y Santiago de Cuba mirando al sol, astro rey al que nadie puede bloquear. San Luis, los sanluiseros y muchos comprometidos con la Patria, escriben un capítulo clave en la historia energética de la isla; en el aniversario 73 del 26 de julio, acto de entrega de una generación de jóvenes que no dejó morir al apóstol en el año de su centenario.