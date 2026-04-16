Premio Nobel argentino acusa a Trump y Netanyahu

El Premio Nobel argentino, Adolfo Pérez Esquivel, alertó que el mundo hoy se encuentra sacudido por guerras, invasiones, bloqueos, muerte, hambre y destrucción del ambiente, provocados por gobernantes irresponsables que atentan contra la vida y el planeta.

En una declaración difundida por la Fundación Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Pérez Esquivel acusa directamente al presidente Donald Trump y al primer ministro Benjamin Netanyahu de genocidas criminales de lesa humanidad.

Sostiene que «privilegian el capital financiero y el poder económico de dominación, y se olvidan de Dios, de los valores, la ética y la responsabilidad con la vida de los pueblos».

Imputa a Trump y Netanyahu por desconocer y violar todos los Tratados Internacionales, «despreciando lo que tanto costó construir a la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial para restablecer el equilibrio y la convivencia entre los países del mundo».

Trump y Netanyahu -condena- «creen en el poder de las armas, no en el diálogo, el derecho y la razón, quieren imponer al mundo sus intereses geopolíticos y hegemónicos. Estados Unidos utiliza el veto en la ONU para impedir la condena a Israel».

Se pregunta: «¿Cómo puede ser que durante más de 64 años Estados Unidos mantenga el bloqueo a Cuba y lo refuerce actualmente con la flota naval impidiendo el suministro de petróleo y recursos necesarios para la Isla, provocando graves dificultades energéticas que afectan la salud y la alimentación de la población, y la acuse de ser una permanente amenaza para su soberanía?

Cuba, que no es un peligro —por el contrario, es un país solidario con los que menos tienen— está en riesgo frente a la agresión de Estados Unidos, alerta el Premio Nobel de la Paz.

Cuestiona a los organismos internacionales, bajo presión o complicidad, por guardar silencio o «no tengan la capacidad de poner límite a la crueldad».Y remata: «Recuerdo a Martin Luther King cuando decía que no le dolía tanto el accionar de los malos como el silencio de los buenos».

Califica de indignante que Trump secuestre a seis mil 200 niños migrantes, separados por la fuerza de sus familias e internados en cárceles, violando los derechos de la infancia. «Hago un llamado al Congreso de Estados Unidos para que intervenga y que los niños y niñas vuelvan con sus familias».

Y exhorta: «Es urgente que el pueblo de Estados Unidos ponga límites a los abusos de poder de Trump. En diversos Estados levantan su voz contra el genocidio en Gaza y la guerra contra Irán».

A su vez, reclama que es urgente reclamar la suspensión de los ataques contra el Líbano, que desde el conflicto ha provocado más de tres mil muertes y lamatanza de más de 160 niñas en un colegio en la ciudad iraní Minab por los bombardeos.

Pérez Esquivel recuerda que el movimiento judío en Israel NO en Nuestro Nombre reclama y exige terminar la guerra contra Palestina. Hay muchas iniciativas y acciones a escala mundial, como la Flotilla Global Solidaria a Gaza.

La Corte Penal Internacional dio orden de captura internacional para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien acusa de genocida en la Franja de Gaza, señala el titular de Serpaj, fundación distinguida con el Premio Mensajera de la Paz por la ONU y la distinción Educación para la Paz por la Unesco.