miércoles 15 julio 2026
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Recibe Santiago de Cuba ayuda humanitaria procedente de Brasil

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Una ayuda humanitaria de 30 toneladas de leche en polvo, enviada por la República Federativa de Brasil, arribó al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, de esta ciudad, destinada a contribuir con la atención de la población cubana.

Manuel Falcón Hernández, gobernador, y Madelaine Cortés Barquilla, directora provincial de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, recibieron este martes el donativo en la terminal aérea, donde agradecieron, en nombre del Gobierno y el pueblo cubano, el gesto solidario de la nación sudamericana.

El teniente coronel Leonardo Sigolo, comandante del Airbus A330 de la Fuerza Aérea Brasileña, expresó la satisfacción de la tripulación por participar en el traslado de la carga humanitaria con destino a la isla antillana.

Señaló que la aeronave despegó desde la ciudad de Porto Alegre por indicación del Gobierno brasileño y, tras un vuelo de siete horas y 15 minutos, aterrizó en esta provincia suroriental con las primeras 30 toneladas(t) de leche en polvo.

Trabajadores de la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (Ecasa), junto a personal de la Empresa de Productos Lácteos de Santiago de Cuba y la tripulación brasileña, participaron en las labores de descarga del donativo para agilizar su traslado y posterior distribución.

Según se informó, este miércoles está previsto el arribo de otras 14 t del mismo producto, como parte de la ayuda humanitaria enviada por Brasil en medio del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético de los Estados Unidos a Cuba.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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