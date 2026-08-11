martes 11 agosto 2026
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Putin envía mensaje a Raúl y a Díaz-Canel por el Centenario de Fidel

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El nombre de Fidel es símbolo de libertad, de justicia y patriotismo, tanto para los cubanos como para los millones de personas en distintos países del mundo, reza en un mensaje de Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, enviado al General de Ejército Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República.

   Mikhail E. Shvydkoy, de la Federación de Rusia, fue el portador de las cartas que dan cuenta de que en ese país honran como sagrada la memoria de Fidel Castro, amigo fiel y confiable, quien hizo una contribución inmensa personal para la construcción de las multifacéticas relaciones de socios entre La Habana y Moscú, dice el líder ruso en su misiva a Raúl.

  También expresa: “tuve la suerte de conversar en más de una ocasión con su hermano mayor, y guardaré para siempre las más brillantes memorias sobre este prominente hombre. De todo corazón, le deseo a usted, compañero Raúl, buena salud, bienestar y buen estado de ánimo”.

  En el mensaje al Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Putin transmite cordiales felicitaciones por el Centenario del natalicio de Fidel, y recuerda cómo el nombre de este destacado estadista está vinculado a los acontecimientos más importantes de la historia reciente de Cuba, bajo su liderazgo lograron grandiosos avances en el plano económico-social, acota.
   “Se ha multiplicado el prestigio de La Habana en la arena internacional, en Rusia, Fidel Castro siempre ha gozado de un sincero respeto, él hizo una inmensa contribución personal al desarrollo de las relaciones de amistad entre nuestros países, esforzándose sin descanso en el interés de construir un orden mundial justo y verdaderamente democrático.

   “Aprovecho esta oportunidad para reiterar nuestra solidaridad invariable con el pueblo cubano, y a usted, mi querido amigo, desearle buena salud y éxitos en las actividades del estado”, concluye el documento.

   Este lunes acudieron a apoyar a Cuba numerosas voces de los participantes extranjeros de 63 países que participan en el I Coloquio Internacional Fidel: Legado y futuro, que tiene lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, hasta el venidero miércoles 12 de agosto.

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Comentarios
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