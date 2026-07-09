Cubanos competirán desde hoy en Copa del Mundo de Canotaje de Montreal

Los piragüistas -canoístas y kayacístas- de Cuba debutarán hoy en la III Copa del Mundo de Montreal, liderados por la canoísta Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López, quienes estarán en acción en las eliminatorias de la biplaza (C-2) a 500 metros.

Según el sitio de la Federación Internacional www.canoeicf.com, Cirilo, medallista de bronce olímpico en París 2024 en la monoplaza (C-1) a 200 metros, y finalista en el C-2 a 500 metros con Franchesca López, buscarán un resultado que les garantice seguir camino al podio de esa modalidad y distancia.

Este jueves también habrá accionar en otras especialidades con presencia cubana en la canoa y el kayac del certamen que reparte puntos para el ranking mundial.

La delegación de la mayor de las Antillas de 17 integrantes de la delegación, está formada por 12 deportistas, quienes competirán en el certamen mundialista, del 9 al 12, y en el Campeonato Panamericano clasificatorio, del 13 al 15, con retorno el 16, para continuar la preparación en Cuba para el evento fundamental del año, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, previstos del 24 de julio al 8 de agosto.

Recordar que la relación de piragüistas la encabezan Cirilo y Franchesca López, bajo la pupila del preparador Nelson Perales, mientras que hombres de la canoa, dirigidos por Serguei Torres, campeón olímpico con Fernando Dayán Jorge en el C-2 a mil metros en Tokio 2020, son José Ramón Pelier y Javier Requiero Gil, quienes también estarán en la lid continental y la multidisciplinaria dominicana.

Los kayacístas (m y f) que competirán en Montreal y en la urbe quisqueyana son Daylen Rodriguez Pérez, Madelen Heredia Domínguez, Lismary Bombino Resua, Gabriela González Cruz, Julio C. Suárez Hidalgo, Anthony Lamadrid Cabrera, Geduar González Rodríguez y Carlos D Abreu Herrera.

Cuando regresen de la ciudad canadiense todos volverán a la presa La Coronela, cuartel general del canotaje y el remo, sede de la pista acuática José Smith Comas, ubicada en Caimito, occidental provincia de Artemisa, dónde darán los toques finales para el los Juegos de la urbe quisqueyana.

Recientemente Cirilo y Yinnolis retornaron de Colombia, donde cumplieron una satisfactoria segunda base de entrenamiento en condiciones de altura, con énfasis en el C-1 y C-2, con la presencia también del doctor Dashel Rodríguez y el fisioterapeuta Lázaro Pérez, y sin olvidar los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028, cierre del actual ciclo olímpico.

Ambas, las únicas que ha tenido participación este año en el exterior, arribaron a Colombia, por segunda ocasión en lo que va de año, luego de lograr una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en las Copas del Mundo de Szeged, Hungría, y Brandemburgo, Alemania.

En la ciudad húngara consiguieron la presea de oro en el C-2 a 200 m y la de plata en el C-1 a 200 m, mientras que en la urbe alemana, lograron una de plata en el C-2 a 200 m y una de bronce en el C-1 a 200 m, en todos los casos con el principal protagonismo en Cirilo, dueña del botín como singlista, sin duda, entre las mejores canoístas del planeta.

Sin medallas terminaron en el C-2 a 500 m, ya que en Szeged quedaron en el noveno lugar de la final A y no pudieron avanzar de la semifinal en Brandemburgo.

Después de esos certámenes del orbe, las destacadas canoístas se incorporaron a los entrenamientos en la presa La Coronela, dónde compartieron las jornadas de preparación con la preselección de canoístas y kayacístas que se alista para la lid quisqueyana.

El canotaje, principalmente con la canoa, tuvo un buen 2025, año que terminó con 12 cupos –equipo completo- para Santo Domingo 2026, año en el que el mayor protagonismo recayó en Cirilo y López.

Ya en 2025, Cirilo estuvo en las finales A de las copas del mundo de Szeged (Hungría) y Poznan (Polonia), un anuncio de lo que sucedería poco después, ya que ganó las medallas de oro y plata en el C-1 a 200 metros en los campeonatos mundiales sub-23 y de mayores, con sedes en Portugal e Italia, en ese orden.

Entre los hombres sobresalió José Ramón Pelier, quien alcanzó las preseas de oro y plata en el C-1, pero a cinco mil metros, distancia no olímpica, en las citas del orbe de Szeged y Poznan, respectivamente.

Y el turno le llegó a Franchesca López, quien quedó en el octavo lugar –entre 10 nominados- del Premio al Logro Deportivo que otorga Panam Sports Junior Awards por sus resultados en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde conquistó cuatro medallas, tres de oro en el C-1 a 200 metros, el C-2 a 500 metros y el C-2 mixto a 500 metros, y una de bronce en el C-1 a 500 metros.

Con ese desempeño, la joven deportista de la central provincia de Villa Clara resaltó entre las multimedallistas de la delegación cubana que asistió a la cita multideportiva paraguaya, donde los piragüistas cubanos lograron nueve preseas, tres de oro, tres de plata y tres de bronce.

En el canotaje, disciplina en la que Cuba ha demostrado muy buenos resultados en lides regionales y del planeta con campeones olímpicos y mundiales, reciben las cuotas máximas -12- solo los países con mejores resultados en la región.

También aparecen en ese caso México, Venezuela, Colombia y República Dominicana, este último por su condición de sede, según el sistema de asignaciones publicado por Centro Caribe Sport en el manual de clasificación para los Juegos.