Restablecido el servicio eléctrico al 46 por ciento de la capital

A más de 396 mil clientes eléctricos en la capital se le ha restablecido el servicio, lo que representa el 46 por ciento de la ciudad, informó la Empresa Eléctrica del territorio.

Al filo de las 10 de la mañana la entidad dio a conocer que 131 circuitos (269,6 MW) ya se han recuperado tras la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) este lunes.

El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permita las condiciones del SEN, advirtió la empresa. Desde Mariel hasta Sancti Spíritus ya se ha recuperado el Sistema, manifestó la Unión Eléctrica.

El restablecimiento comenzó por el occidente del país, específicamente por Jaruco, con la conexión de las unidades de energía de ese enclave, conformando una isla en el Sistema Occidental.

A esta iniciativa se unió el Sistema de Almacenamiento de Energía, de reciente puesta en marcha en el municipio de Cotorro. Una de las prioridades es llegar con energía a la Termoeléctrica Felton para energizar el oriente.