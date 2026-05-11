lunes 11 mayo 2026
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Cámara de Comercio invita a cubanos en el exterior invertir en la Isla

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La Cámara de Comercio de la República de Cuba (CCRC) llamó la atención de las facilidades y oportunidades que se abren para los cubanos residentes en el exterior, interesados en participar en el desarrollo económico de la Isla.

Desde su perfil en Facebook, tanto en español como en inglés, la institución los convocó a sumarse, al recordarles la reciente publicación, en la Gaceta Oficial No. 39, de 2026, de una normativa clave que les concede la condición migratoria de «Inversores y de Negocios».

De esta manera la mayor de las Antillas dio un paso significativo al poner en vigor el Decreto-Ley 117, que habilita a esos connacionales a emprender negocios en sectores considerados prioritarios como el turismo, la minería y la energía, áreas clave para la recuperación económica.

La CCRC explica que pueden solicitar el mencionado status aquellos ciudadanos cubanos, con categoría de Residente en el Exterior o Emigrado, que participen activamente en las modalidades aprobadas por la ley.

Les orienta contactar a través de las representaciones diplomáticas y consulares cubanas en el extranjero, o en las oficinas de Trámites del Ministerio del Interior (MININT) acá.

De acuerdo con la normativa al obtener esa condición, los ciudadanos cubanos se equipan en derechos a los residentes en el territorio nacional, mientras se encuentren en el país y mantengan dicho status migratorio.

La nueva medida busca fortalecer el vínculo de los connacionales con el modelo económico de la Isla, brindando mayor seguridad jurídica y facilidades para la gestión de sus proyectos. También la Cámara de Comercio pide a los interesados consultar los detalles técnicos en el sitio

(https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2026-o39.pdf)

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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