lunes 11 mayo 2026
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Recorrió Esteban Lazo futura solinera en el Vedado

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Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, visitó hoy la obra de la nueva estación de carga solar ubicada en la intersección de 23 y J, en el Vedado capitalino.

Según información del Gobierno de La Habana desde su perfil de Facebook, la instalación permitirá la carga de al menos treinta triciclos eléctricos destinados a la recogida de desechos sólidos en 14 circunscripciones del Consejo Popular Rampa, mediante el empleo de paneles solares.

En el recorrido participaron Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en La Habana, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital, junto a otras autoridades políticas y gubernamentales.

El proyecto prevé también ofrecer servicio de carga a la población y a negocios locales cercanos, lo cual contribuirá a la higienización y a la mejora de la calidad de vida en esa zona céntrica de la ciudad.

Durante la jornada, las autoridades visitaron el área deportiva de 23 y 2, donde se ejecutan labores de rehabilitación para su uso en actividades de salud, recreación y aprovechamiento del tiempo libre de niños y jóvenes.

En el contexto de la celebración del Día de las Madres, los dirigentes compartieron con la general de brigada Delsa Esther Puebla, conocida como Teté Puebla, a quien se le entregó una postal y una torta de homenaje.

La futura solinera forma parte de las acciones de transformación comunitaria impulsadas en la capital, con énfasis en el empleo de energías renovables y la participación ciudadana en la gestión ambiental.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 11, 2024 at 1:44 am
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