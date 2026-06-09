Un día como hoy: La noche en que la Burke se hizo eterna

Con información de EcuRed.

Duele decirlo en pasado: Elena Burke ya no camina por las calles de Centro Habana. Pero su voz, esa contralto agridulce que parecía venir del fondo de una confidencia, sigue flotando en los bares de madrugada y en los estudios donde los jóvenes aprenden que el feeling no se enseña, se padece.

Nació un 28 de febrero de 1928, y desde niña encontró en el tango Caminito su primer destino.

A los quince años ya ganaba premios en la Corte Suprema del Arte de la CMQ, junto a Rosita Fornés. Pero fue en los cuartetos —el de Orlando de la Rosa, el legendario D’Aida— donde templó su oficio.

Luego vinieron México, Nueva York, el Olympia de París, y aquel camerino compartido con Judy Garland, dos reinas de la desolación hecha canción.Su voz no era estridente.

Era grave, íntima, como una mano que se posa en el hombro en silencio. Por eso el movimiento filin la reconoció como suya: porque ella cantaba desde la herida elegante, desde el desamor sin estridencias.

En los noventa, el sida entró en su vida durante una estancia en México. La enfermedad la fue arrinconando. Ya casi no caminaba. Pero cada viernes, fiel al rito, llegaba al Gato Tuerto, se sentaba con un guitarrista y volvía a partirnos el alma.

Allí descargaba su feeling junto a César Portuillo de la Luz, mientras La Habana bohemia se rendía a sus pies.

El 9 de junio de 2002, a los 74 años, Elena Burke se fue de su ciudad natal. No hubo gran estruendo. Solo la certeza de que esa noche, en algún bar con las luces tenues, alguien pidió Alas rotas y la milagrosa certeza de que ella sigue cantando.