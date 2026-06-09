FAO alertó sobre riesgos para la seguridad alimentaria mundial

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, alertó sobre riesgos para la seguridad alimentaria mundial debido a la actual crisis en Medio Oriente, señala hoy un comunicado.

Durante una intervención en el 181 período de sesiones del Consejo de la FAO, que abrió sus puertas la víspera en la sede de ese organismo, en Roma, Qu se refirió en particular a las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz, a causa de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero.

Las restricciones en el tránsito por esa crucial vía marítima mundial “no es un problema regional, sino un riesgo para la seguridad alimentaria mundial”, aseveró el alto funcionario al inaugurar ese evento, que se extenderá hasta el próximo 12 de junio, indica una nota divulgada por la oficina de prensa de esa institución internacional

El director general precisó que ese estrecho es corredor para alrededor del 35 por ciento de las exportaciones mundiales de petróleo crudo, la quinta parte de las de gas natural licuado (GNL), entre 20 y 30 puntos porcentuales de las de fertilizantes, y aproximadamente la mitad de las de azufre, flujos esenciales para producir alimentos.

A medida que la crisis avanza, sus efectos se hacen cada vez más visibles y los agricultores se enfrentan a mayores costos de producción, así como a decisiones difíciles con respecto al uso de fertilizantes y las decisiones sobre los cultivos, consideró.

En base a ese análisis, Qu apuntó que “el mayor riesgo no es una escasez inmediata de alimentos, sino una crisis de fertilizantes y producción”, por lo que la FAO lanzó un paquete integral de recomendaciones para acciones a corto, mediano y largo plazo.

“A corto plazo, hemos instado a mantener el comercio abierto, evitar las restricciones a la exportación de todos los insumos agrícolas, proteger los corredores alimentarios humanitarios y asegurar rutas logísticas alternativas”, detalló el máximo representante de ese organismo mundial.

Por otra parte, “estamos promoviendo sistemas de cultivos intercalados para reducir la dependencia de los fertilizantes nitrogenados”, añadió, y significó que la FAO también trabaja activamente para desarrollar fondos de innovación para fertilizantes alternativos, como el amoníaco verde y los biofertilizantes.

Qu destacó la necesidad de la resiliencia y la previsión estratégica para anticipar crisis, especialmente ante los impactos del conflicto en Medio Oriente.

En tal sentido, la FAO se esfuerza al máximo para enfrentar “las múltiples, complejas y superpuestas crisis que nos afectan a nivel mundial”, agregó el director general.