Entre lealtad y firmeza, se forja la Revolución: la impronta de Fidel en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba no fue un escenario más en la vida del comandante Fidel Castro Ruz. Esta ciudad lo acogió como el centro de su universo revolucionario, el lugar donde la historia se escribió con mayúsculas y donde su legado encontró su morada eterna.

La primera urbe que vio en su infancia, se convirtió en el baluarte más firme de la Revolución, un vínculo que no fue casual, sino tejido con la misma fibra de la rebeldía y la resistencia.

“Al fin hemos llegado a Santiago. Duro y largo ha sido el camino, pero hemos llegado”. Aquellas palabras, pronunciadas desde el balcón del antiguo Ayuntamiento el 1 de enero de 1959, no fueron un simple anuncio de victoria.

Eran la constatación de que la epopeya iniciada con el asalto al Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, encontraba su punto culminante en la misma ciudad que la vio nacer.

Fidel, con una visión que trascendía el momento, declaró a Santiago capital provisional de la República y sentenció: “La Revolución empieza ahora; la Revolución no será una tarea fácil, la Revolución será una empresa dura y llena de peligros”.

No se equivocaba.Aquel balcón, desde el que arengó a la multitud en cinco ocasiones, se convirtió en un púlpito de la memoria y la advertencia.

En 1984, al celebrar el aniversario 25 del triunfo, regresó para entregar a la ciudad el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo.

No era un gesto protocolario: era el reconocimiento a un pueblo que, como él, había hecho de la resistencia una forma de vida.

Pero la historia no se detiene, y el cerco imperialista se recrudece. Al conmemorar el 40 aniversario en 1999, Fidel volvió al balcón para recordar una verdad incómoda: el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos, un acto de guerra en tiempo de paz, no era una medida económica, sino un intento de “destruir la revolución cubana, hacer que el pueblo sufra carencias”.

En aquella ocasión, con la sobriedad que da la experiencia, sentenció: “La batalla de hoy es dura y difícil”. Y es que, como él mismo advirtió desde el primer día, la Revolución no sería una tarea fácil, sino una empresa llena de peligros.Santiago de Cuba fue el espejo donde Fidel miró su propia rebeldía.

Allí encontró “un pueblo dispuesto a sostenerla, una historia que dialogaba con su propia rebeldía”. Allí descansan hoy sus cenizas en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, no como un gesto meramente afectivo, sino como “la síntesis de una relación estratégica y sentimental que marcó su existencia”.

En tiempos de un bloqueo recrudecido, la visión de Fidel resuena con más fuerza que nunca. Nos legó la convicción de que la soberanía de Cuba, aquella que peligró desde el triunfo por las mentiras e injusticias del imperio, se defiende con la misma firmeza con la que él arengó desde aquel balcón.

100 años con Fidel no son solo una conmemoración; son la constatación de que su impronta, su visión y su legado siguen siendo el faro que ilumina la resistencia de un pueblo que, como Santiago, es “el baluarte más firme de la Revolución”.