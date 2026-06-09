Denunció Cuba ante la FAO recrudecimiento del bloqueo de EEUU

Cuba denunció hoy, durante el 181 período de sesiones del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el recrudecimiento del genocida bloqueo económico de Estados Unidos contra su país.

En la segunda jornada de ese evento, que se desarrolla del 8 al 12 de junio en la sede central de la FAO, en Roma, el embajador cubano Jorge Luis Cepero, representante permanente de su país ante ese organismo mundial, apuntó que dicho bloqueo afecta el desarrollo sostenible de la nación antillana, y el derecho a la alimentación de su pueblo.

El diplomático aseveró que esas medidas impuestas por el gobierno norteamericano contra la isla son ilegales, violatorias del derecho internacional, y precisó que solo en el último año causaron pérdidas por más de siete mil millones de dólares, recursos que hubiesen podido ampliar la entrega de alimentos subsidiados a la población cubana.

Se refirió a las nuevas acciones de la administración estadounidense dirigidas a tratar de impedir el acceso de Cuba a los combustibles, así como a afectar los financiamientos y las cadenas de suministro esenciales para la seguridad alimentaria nacional, lo cual dificulta además la labor de las agencias de Naciones Unidas en ese país.

Cepero reafirmó el compromiso de Cuba con el multilateralismo y el derecho a la alimentación y lamentó que, pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, el hambre y la pobreza extrema continúan afectando a millones de personas en el planeta, como expresión del actual orden económico mundial, injusto y excluyente.

El representante permanente reconoció la importancia de la cooperación histórica entre la FAO y su país, a la vez que reafirmó la disposición de su gobierno a continuar fortaleciendo estos lazos.

Finalmente, el embajador hizo un llamado a la comunidad internacional, para que se implementen acciones concretas e inmediatas que promuevan la justicia social, la soberanía y sistemas agroalimentarios más inclusivos, sostenibles y resilientes.