Rusia preocupada por respaldo de Marco Rubio a Ucrania

Las declaraciones del secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre el apoyo de su país a Ucrania son alarmantes para Rusia, dijo hoy el titular de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

El 3 de junio, Rubio afirmó durante una comparecencia ante el Congreso que Washington no puede considerarse un mediador imparcial en el proceso de resolución del conflicto en Ucrania, dado que respalda a Kiev.

«Sin duda, nos preocupan estas declaraciones, especialmente porque proceden del secretario de Estado, Marco Rubio, quien recientemente afirmó durante una audiencia en el Congreso que Estados Unidos no puede actuar como

mediador, ya que apoya a Ucrania», dijo Lavrov en una rueda de prensa tras las conversaciones con su homólogo de Bangladésh, Khalilur Rahman.

El titular ruso lamentó además que Washington no muestre interés en retomar los acuerdos alcanzados en Anchorage. «Hasta ahora, lamentablemente, nuestros socios estadounidenses no han mostrado interés en esto», dijo el ministro.

Lavrov indicó que Rusia espera que la experiencia de negociaciones fallidas anteriores con Occidente no se repita en el caso de los pactos suscritos en Alaska por los presidentes, Vladimir Putin, y Donald Trump, para la solución del conflicto ucraniano.

«Todos deben tomar en serio lo que dijo el presidente Putin durante su sesión de preguntas y respuestas en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief, por sus siglas en inglés). En este momento, todo depende no de las negociaciones, sino de las acciones de nuestros héroes en el frente», subrayó el canciller ruso.

Rusia y Estados Unidos rompieron el hielo el 12 de febrero de 2025 con una conversación telefónica entre los presidentes de ambos países, la primera desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, quien había prometido, entre otros objetivos, poner fin a las hostilidades entre Moscú y Kiev.

En paralelo, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario estadounidense, Jared Kushner, realizaron varias visitas a Rusia, mientras que el enviado del Kremlin para la cooperación económica

internacional, Kiril Dmítriev, mantuvo reuniones consideradas productivas con representantes estadounidenses en Estados Unidos y Suiza.

Desde entonces, ambos líderes han mantenido varias conversaciones telefónicas y, el 15 de agosto, se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage (Alaska) en una cumbre que se prolongó durante dos horas y 45 minutos.

En lo que va de 2026, los equipos negociadores de Rusia y Ucrania mantuvieron tres rondas de consultas con la mediación de Estados Unidos; la última, en la ciudad suiza de Ginebra los días 17 y 18 de febrero.