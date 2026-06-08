Irán responsabiliza a EEUU por los ataques israelíes

Irán responsabilizó hoy a Estados Unidos de los recientes ataques israelíes contra su territorio y de las consecuencias derivadas de la creciente escalada militar en Oriente Medio.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró en una conferencia de prensa en Teherán que Washington es responsable de la “agresión” israelí y del aumento de las tensiones en la región.

Según el diplomático, Israel no emprende acciones militares sin coordinación con Estados Unidos y recordó que el propio Comando Central estadounidense (CENTCOM) ha reconocido la existencia de mecanismos de cooperación entre ambos países.

Baghaei rechazó las afirmaciones de funcionarios estadounidenses de que desconocían los ataques israelíes contra el Líbano y sostuvo que existe una división de funciones entre Washington y Tel Aviv.

Asimismo, acusó a Estados Unidos e Israel de violar de forma reiterada el alto el fuego vigente y aseguró que los acontecimientos de las últimas 24 horas han incrementado el clima de desconfianza.

El intercambio de mensajes entre las partes ya se desarrollaba en un ambiente de profunda desconfianza, y las recientes acciones han agravado aún más esa situación, afirmó.

Las declaraciones se producen después del ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut, que dejó dos muertos y 11 heridos, según las autoridades libanesas. Israel aseguró que el objetivo era un centro de mando y planificación de Hezbolá.

Tras esa operación, Irán lanzó varias andanadas de misiles contra territorio israelí, mientras Tel Aviv anunció posteriormente ataques aéreos contra objetivos militares en el oeste y centro de Irán, en una confrontación que, según evaluaciones israelíes, podría prolongarse durante varios días.

Teherán y Washington mantienen una tregua desde el 8 de abril, después del conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, que, según las autoridades iraníes, causó más de tres mil muertos.

En paralelo, Israel mantiene operaciones militares en el Líbano y continúa su ofensiva en la Franja de Gaza, además de acciones en Cisjordania, en un contexto de persistente tensión en la región.