Misión salvadoreña en Venezuela podría extenderse por 15 días

San Salvador, 29 jun.- La misión humanitaria de El Salvador en Venezuela podría extenderse hasta 15 días, según la evolución de las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes tras el doblete sísmico registrado el 24 de junio, informaron hoy.

Las operaciones de búsqueda y rescate suelen planificarse inicialmente para un período de 10 días, aunque pueden ampliarse hasta 15 si persisten indicios de personas con vida entre los escombros, explicó el director de Protección Civil, Luis Amaya, durante una entrevista en el programa Diálogo 21.

Todo será en dependencia de los resultados del procedimiento denominado «llamado y escucha», protocolo utilizado para detectar sonidos o señales de sobrevivientes en estructuras colapsadas, precisó Amaya.

De igual modo, explicó que uno de los principios de las operaciones internacionales de asistencia humanitaria es la autosuficiencia, de ahí que el contingente salvadoreño al trasladar el equipo de rescate también transportó los insumos necesarios para garantizar su permanencia en territorio venezolano sin generar cargas adicionales al país receptor.

Reiteró que integran la misión 300 rescatistas pertenecientes a la Fuerza Armada, la Dirección General de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil, el Sistema Nacional de Salud y cuerpos de socorro, además de la Unidad Humanitaria de Rescate y binomios caninos especializados.

De acuerdo con Amaya, El Salvador fue el primer equipo internacional de búsqueda y rescate urbano en arribar a Venezuela tras los sismos y recordó que las primeras personas fueron rescatadas pocas horas después del inicio de las operaciones.

La instrucción recibida por Gobierno de El Salvador, dijo, fue concentrar todos los esfuerzos en el rescate del mayor número posible de sobrevivientes.

En opinión de Amaya, la experiencia acumulada por los rescatistas salvadoreños responde a años de formación, capacitación y participación en simulacros nacionales e internacionales, lo cual facilita la coordinación con equipos extranjeros mediante protocolos y procedimientos comunes.

Agregó que unos dos mil 200 rescatistas de diferentes naciones participan en las labores de emergencia y que en varias ocasiones los equipos internacionales ejecutaron acciones coordinadas de salvamento.

Recordó Amaya que la misión trasladó en seis aviones 150 toneladas de ayuda humanitaria, entre ellas medicamentos, alimentos e insumos médicos destinados a respaldar la atención de la población afectada por la emergencia.

Las labores de búsqueda, subrayó, se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad estructural, debido al riesgo permanente de réplicas y colapsos adicionales en los edificios afectados.