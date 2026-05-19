martes 19 mayo 2026
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Electa Cuba miembro del Comité General de la Asamblea Mundial de la Salud

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Cuba resultó electa hoy como miembro del Comité General de la 79 Asamblea Mundial de la Salud, en representación de la región de las Américas, durante la sesión inaugural del evento que sesionará en Ginebra, Suiza, hasta el 23 de mayo.

El Comité General, conformado por 17 Estados miembros, actúa como instancia líder de la Asamblea Mundial, que constituye el órgano decisorio supremo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó una nota en el sitio de la Cancillería cubana.

La Asamblea se reúne una vez al año en Ginebra y tiene entre sus funciones adoptar decisiones sobre las políticas de la OMS, aprobar el presupuesto y nombrar al director general del organismo.

La delegación cubana a la 79 Asamblea Mundial de la Salud está presidida por la viceministra Primera de Salud Pública, Tania Margarita Cruz Hernández.

La elección de Cuba como miembro del Comité General constituye un reconocimiento a la trayectoria del sistema de salud cubano y su contribución a la cooperación sanitaria internacional, a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, recrudecido en los últimos meses con el cerco energético.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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