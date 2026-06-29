lunes 29 junio 2026
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No habrá paz mientras Israel anexione territorios, afirma Erdogan

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Estambul, 29 jun.- El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó hoy que no será posible alcanzar una paz duradera en Oriente Medio mientras Israel continúe con la anexión de territorios palestinos y mantenga su ofensiva contra la Franja de Gaza.

Durante su intervención en la Cumbre de Presidentes de Parlamentos de la OTAN, celebrada en Estambul, el mandatario sostuvo que la cuestión palestina constituye el origen de las tensiones en la región y aseguró que el cese de la expansión territorial israelí es una condición indispensable para avanzar hacia la estabilidad.

Erdogan denunció además que la guerra emprendida por Israel en Gaza continúa y afirmó que los responsables de lo que calificó como un genocidio «inevitablemente rendirán cuentas».

El gobernante turco reiteró también esas posiciones al intervenir en la 33 Reunión Consultiva y de Evaluación del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), celebrada en la provincia de Sakarya.

En ese escenario, aseguró que su país mantiene una política de apoyo a pueblos afectados por conflictos y crisis humanitarias, entre ellos los de Palestina, Somalia, Sudán, Myanmar y Pakistán.

El presidente turco reiteró el respaldo de Ankara a la causa palestina y sostuvo que Gaza constituye «una prueba para la humanidad», al tiempo que condenó la muerte de miles de civiles, especialmente niños, durante la ofensiva israelí.

Asimismo, afirmó que Türkiye continuará apoyando a las poblaciones que enfrentan guerras, ocupación o crisis humanitarias y aseguró que su país mantendrá una presencia activa en favor de la estabilidad y la cooperación en diferentes regiones del mundo musulmán.

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