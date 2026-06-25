Liga Élite: Las Tunas va por el tercer zarpazo en semifinales

Holguín, Cuba, 25 jun.- Las Tunas saldrá hoy al Estadio Calixto García con la mira en su tercer triunfo ante Holguín en la semifinal de la Liga Élite del Béisbol Cubano.

Luego de imponer su ley con par de nocauts en el Julio Antonio Mella, los Leñadores vieron frenado su ímpetu la víspera, cuando los Cachorros reaccionaron con un convincente 11-4 que devolvió vida a una serie que parecía inclinarse sin resistencia.

El revés obligó a los tuneros a reajustar piezas y enfoque, conscientes de que cada juego en territorio rival adquiere peso específico en una batalla que premia la constancia y castiga cualquier fisura.

Holguín, por su parte, encontró en su ofensiva el combustible necesario para creer, apoyado en el estruendo del madero de Ernesto Torres con un jonrón con bases llenas y en una producción colectiva que desarmó el pitcheo visitante en los innings finales.

Para el desafío de esta tarde, Eliander Bravo asumirá la responsabilidad de devolver estabilidad a la lomita de Las Tunas, mientras Wilson Paredes intentará sostener el impulso de los Cachorros frente a su público.

El duelo se anuncia como un pulso de nervios y precisión, donde cada lanzamiento puede inclinar la balanza entre el dominio tunero o la resurrección definitiva de unos holguineros que se niegan a ceder su guarida.

En el occidente será hoy día de descanso y traslado y mañana los Huracanes de Mayabeque recibirán en el Nelson Fernández a los Leones de Industriales, que han ganado los dos partidos disputados.