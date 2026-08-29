Próximo eclipse lunar será en enero de 2028

Los amantes de la astronomía en Cuba satisfechos hoy de haber contemplando el último eclipse lunar de 2026, deberán esperar hasta el 12 de enero de 2028 para presenciar otro de tipo parcial coincidiendo con luna llena.

Este 27 de agosto y la madrugada del 28 ocurrió el segundo eclipse lunar del año en curso, visible en América, África y Europa.

En la fase máxima, la Luna estuvo a 385 mil 279 kilómetros de la Tierra, y quedó en el cenit sobre las selvas de Mato Grosso, Brasil, mientras se fue desplazando por la constelación de Acuario.

Según el Instituto de Geofísica y Astronomía, los horarios correspondieron al meridiano 75 de Greenwich, y las diferencias horarias en el archipiélago cubano para observarlo no fueron significativas.

En el presente siglo habrá 230 eclipses lunares, sumando los penumbrales, parciales y totales.De acuerdo con otras fuentes, se le denomina eclipse de Luna al fenómeno por el cual la Tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna.

La Luna totalmente eclipsada adquiere un color rojizo característico debido a la dispersión de la luz refractada por la atmósfera de la Tierra.Estos a diferencia de los solares, que pueden ser vistos solo desde una parte relativamente pequeña de la Tierra y duran unos pocos minutos, el lunar será observado desde cualquier punto de la Tierra en la que sea de noche y durará varias horas.

La sombra que proyecta la Tierra consta de dos zonas: la umbra y la penumbra, en la primer caso no existe radiación solar directa, mientras que en la penumbra la radiación solar es bloqueada solo parcialmente.De ahí que los eclipses sea clasificados como totales, parciales y penumbrales.