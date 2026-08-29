Trump dice que se queda con el petróleo de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció hoy un acuerdo con Venezuela con el que Estados Unidos se adueñaría del petróleo de la nación sudamericana, que cuenta con las reservas probadas más grandes del mundo.

«ÚLTIMA HORA: ¡Los Estados Unidos de América acaban de cerrar un acuerdo con Venezuela sobre el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!», escribió Trump en una publicación en red Truth Social.

Dijo que, siguiendo sus instrucciones, “el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, (…) han asegurado el control mayoritario estadounidense de más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

Añadió el mandatario republicano que el acuerdo ha sido “sin costo alguno para el contribuyente estadounidense».Según los datos oficiales, la cifra representa alrededor del 21 por ciento del total de las reservas probadas de ese país de América del Sur, que ascienden a 303 mil millones de barriles.

Rodríguez habría otorgado concesiones a 100 años a una empresa privada (una empresa conjunta entre el Gobierno de Estados Unidos y un operador privado en Venezuela) para explotar yacimientos petrolíferos con esas reservas probadas.

Un funcionario estadounidense señaló -reportó The Hill- que el Gobierno de Estados Unidos poseerá más de la mitad del valor de la nueva compañía petrolera.

Tas el ataque de Estados Unidos a Venezuela en la madrugada del 3 de enero y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, la administración Trump tomó control de facto de las exportaciones petroleras de esa nación.