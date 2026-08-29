Agenda Brics y diálogo con China en impacto noticioso de India

Agenda Brics y diálogo estratégico con China figuraron entre las noticias destacadas en India en la semana que culmina hoy con la partida del primer ministro Narendra Modi a Uzbekistán y a Kirguistán.

Este sábado, Modi iniciará en Taskent, la capital uzbeka, una visita de Estado de dos días con el interés de profundizar la cooperación en comercio e inversión, conectividad digital, defensa y energía.

En sus declaraciones antes de su partida, el jefe de Gobierno indio manifestó su interés en las conversaciones que en ese sentido mantendrá con el presidente Shavkat Mirziyoyev y aseguró que ve en esta visita la posibilidad de impulsar y complementar los objetivos de desarrollo de ambos países.

Posteriormente, el dignatario indio viajará a Biskek, Kirguistán, para participar en la 26 Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde espera reunirse con el presidente Sadyr Zhaparov y otros dignatarios de las naciones del bloque.

En la semana, India, además de continuar su agenda como presidente protémpore de los Brics, realizó el anuncio oficial de la Cumbre del bloque el 12 y 13 de septiembre venidero.

De acuerdo con una nota de la Cancillería, en la magna cita se intercambiarán opiniones sobre el fortalecimiento de la cooperación interna hacia prioridades comunes y compartirán perspectivas sobre asuntos mundiales y regionales de interés mutuo.

En un apartado con la prensa acreditada, una fuente diplomática ratificó que hasta el momento se han desarrollado más de 350 reuniones con el objetivo de ampliar la asociación estratégica de los Brics en política y seguridad, economía y finanzas; y cultura e intercambios entre personas.

Señaló que India buscará el consenso en el seno del bloque sobre diversos aspectos medulares, antes de la Cumbre de septiembre, incluso sobre la situación en Medio Oriente que involucra a Irán, Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.

Otra de las informaciones destacadas resultó la 25 ronda de conversaciones de representantes especiales de India y China sobre la cuestión fronteriza, en Beijing, encabezada por el asesor de Seguridad Nacional Ajit Doval y Wang Yi, canciller y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista chino.

El evento alcanzó ocho puntos de resultados y consenso, como los dos canales adicionales de línea directa militar fronteriza en los sectores oriental y central, de acuerdo con los reportes gubernamentales.

Doval y Wang acordaron fortalecer los intercambios en comercio fronterizo, peregrinación y otras áreas, convinieron celebrar la próxima reunión del mecanismo de expertos sobre ríos transfronterizos en septiembre y mantener la comunicación sobre cuestiones como el intercambio de datos hidrológicos y la renovación de los memorandos relevantes.