lunes 08 junio 2026
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Justo galardón por proteger la naturaleza

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Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Autor: Germán Veloz Placencia

El Premio Provincial de Medio Ambiente en la categoría de persona natural fue entregado a la DrC. Sara Fernández Cruz, quien ha plasmado los resultados de sus investigaciones en un Manual de Buenas Prácticas, orientado a la captación y reutilización del agua, así como a la reducción de la carga contaminante, con lo que contribuye a la salud y calidad de vida de las personas. 

A la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel (CEXNI) le correspondió en la categoría de entidades productivas y de servicios, por consolidar indicadores de desempeño, mejorar continuamente los procesos e incidir en el fortalecimiento del sistema de gestión ambiental y contribuir a la educación de la comunidad.

El alto reconocimiento en la categoría de Entidades Culturales de Investigación,  Educativas y Colectivos Laborales lo recibió el Centro de Investigación del Níquel «Capitán Alberto Fernández Montes de Oca», debido a la implementación de proyectos y servicios científico-tecnológicos, ayudar a mejorar procesos productivos, aplicar tecnologías limpias y fomentar la cultura medioambiental en directivos, trabajadores y la población.

Ocurrió lo mismo con el Centro de Estudio del Medio Ambiente (CEMA), al generar ciencia aplicada de alto impacto, alineada con el Plan de Estado «Tarea Vida» y las demandas del sector productivo, según el veredicto por el que se le confirió, que también tuvo en cuenta que las investigaciones sobre monitoreos de ecosistemas costeros, pasivos ambientales mineros y evaluación de riesgos de desastres, trascienden lo económico  para convertirse en herramientas para el gobierno del municipio Moa y las industrias del Níquel. 

La lista de galardonados en esa categoría  la completa el Proyecto de Valoración Económica de los bienes y servicios eco sistemáticos en el Área Protegida Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Sector « La Melva»,  que «contribuye al conocimiento integral de la Zona con el estudio poblacional de su biodiversidad, con lo que corrobora la alta riqueza biológica y la presencia de especies de valor ecológico endémicas y vulnerables».

La ceremonia de entrega de este premio que anualmente entrega la delegación territorial de Ciencia, Tecnología  y Medio Ambiente fue presidida por el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario de la organización en Holguìn, Joel Queipo Ruiz, y el Gobernador de la provincia, Manuel Hernández Aguilera.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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