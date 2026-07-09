Transformaciones económicas apuestan por un tejido empresarial más dinámico

Las transformaciones económicas y sociales que impulsa el país son el resultado de un proceso de análisis desarrollado durante varios años y se articulan con el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como con las proyecciones económicas y sociales aprobadas para 2025 y 2026, afirmó Yovana Vega Matos, directora del Sistema Empresarial del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), durante su participación en la Mesa Redonda.

La directiva explicó que las transformaciones forman parte de un programa estructurado en 23 ejes temáticos, concebidos para transformar el funcionamiento de los actores económicos estatales y no estatales, y precisó que el primero de ellos, referido al modelo de gestión de los actores económicos, retoma elementos que ya se venían estudiando en el Programa de Gobierno y en los análisis asociados al proyecto de Ley de Empresas.

Subrayó que las acciones cuentan con antecedentes importantes dentro del proceso de actualización del modelo económico, iniciado desde el VI Congreso del Partido, cuando comenzaron a implementarse medidas encaminadas a fortalecer la gestión del sistema empresarial estatal y dotarlo de mayores capacidades para responder a los desafíos de la economía.

No obstante, señaló que las condiciones en las que operan los actores económicos se han visto afectadas por el recrudecimiento de las medidas coercitivas impuestas contra Cuba, las cuales limitan el acceso a recursos esenciales y reducen la capacidad de gestión y reacción del sistema empresarial.

Frente a ese escenario, indicó, el programa incorpora nuevas alternativas y mecanismos dirigidos a ampliar las posibilidades de desarrollo de las empresas y del resto de los actores económicos.

Vega Matos explicó que el MEP participa en varios de los ejes temáticos del Programa, en particular en el primero, relacionado con el modelo de gestión de los actores económicos; el segundo, dedicado a las transformaciones en las relaciones de propiedad; el tercero, enfocado en el perfeccionamiento del sistema de planificación de la economía, y el decimosexto, que define el alcance de la dolarización parcial.

La Directora del Sistema Empresarial del MEP enfatizó que el propósito de estas transformaciones es consolidar un tejido empresarial más denso, diverso y articulado, en el que los actores estatales y no estatales establezcan cadenas de valor capaces de responder a las demandas de la economía y contribuir a la generación de la riqueza que posteriormente se redistribuye para sostener los programas sociales de la nación.

Asimismo, Vega Matos señaló que las facultades otorgadas y las flexibilizaciones introducidas en los procesos y procedimientos persiguen que todos los actores económicos puedan desarrollarse y gestionarse en condiciones similares dentro de la economía nacional.

En ese propósito, destacó la descentralización de la creación de empresas como una de las transformaciones más relevantes, al eliminarse el requisito de autorización previa por parte del MEP para su constitución en cualquiera de sus modalidades.

Consideró que esta medida aportará mayor agilidad y flexibilidad a la conformación de un tejido empresarial más dinámico, diverso y capaz de responder a las necesidades del desarrollo económico del país.

INSTITUTO NACIONAL DE ACTIVOS EMPRESARIALES ESTATALES IMPULSARÁ MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Por otra parte, el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales dirigirá la implementación de las transformaciones aprobadas para el desarrollo del sistema empresarial cubano, afirmó Roberto Ricardo Marrero, presidente de esa entidad.

Recordó que el artículo 27 de la Constitución de la República reconoce a la empresa estatal socialista como el sujeto principal de la economía y le confiere autonomía en su administración y gestión, y señaló que el Programa de Gobierno contempla, entre sus objetivos específicos, la transformación y fortalecimiento del sistema empresarial estatal.

Explicó que el Instituto fue creado mediante el Decreto-Ley No. 144, publicado el 29 de junio de 2026 en la Gaceta Oficial No. 54, con la misión de conducir la implementación de las transformaciones dirigidas al sistema empresarial, incluidas las transformaciones específicas aprobadas para ese sector y otras acciones complementarias vinculadas con su desarrollo.

Ricardo Marrero aclaró que la creación de esta institución no modifica la autonomía de las empresas estatales ni implica que asuma funciones de dirección o administración sobre ellas, ni tampoco sustituye las responsabilidades de los organismos a los que se subordinan las entidades empresariales.

Rechazó los criterios que lo califican como un «superministerio» o una nueva estructura burocrática.

Se trata –dijo– de una institución con una estructura organizativa reducida, concebida para concentrarse en el control de los aspectos esenciales del sistema empresarial mediante indicadores que permitan evaluar con mayor eficacia el desempeño de los activos estatales y contribuir a agilizar los procesos de gestión.

El Presidente del Instituto señaló que una de sus funciones fundamentales será exigir una gestión más profesional de los activos del Estado, con el propósito de preservar su valor e incrementar su aporte al desarrollo económico del país.

Añadió que el propósito del nuevo organismo es fortalecer el control sobre los activos empresariales estatales, dotar de mayor coherencia su gestión y contribuir al perfeccionamiento del sistema empresarial sin menoscabar la autonomía reconocida a las empresas por la legislación vigente.

Marrero destacó que otra de las transformaciones esenciales consiste en la separación de las funciones estatales de las empresariales, proceso que estará acompañado por un redimensionamiento de las funciones de varios ministerios, se implementará de manera gradual y contará con un programa de ejecución que se ajustará en función de las condiciones y necesidades del país.

Precisó que las nuevas disposiciones amplían las facultades del sistema empresarial cubano y redefinen el papel de los organismos que actúan como representantes del Estado en su condición de propietarios de los activos empresariales, quienes deberán concentrarse en las funciones que les corresponden como socios, sin asumir responsabilidades propias de la gestión cotidiana de las empresas.

Señaló que el fortalecimiento de la autonomía empresarial implica también una transformación en la relación entre los organismos y las entidades estatales, de manera que estas últimas dispongan de mayores capacidades para tomar decisiones y responder con mayor agilidad a las demandas de la economía.

Entre las nuevas facultades, explicó que las empresas estatales podrán constituir empresas filiales, atribución que hasta ahora se encontraba fundamentalmente concentrada en los organismos superiores de dirección empresarial (OSDE); podrán crear micro, pequeñas y medianas empresas estatales, unidades empresariales de base y sociedades mercantiles, además de definir su objeto social e incorporar otras actividades lícitas que contribuyan a diversificar su gestión y elevar sus resultados.

Añadió que las transformaciones también otorgan a las empresas mayores atribuciones para aprobar sus precios y definir sus sistemas salariales, como parte del proceso de fortalecimiento de la autonomía y la modernización del sistema empresarial estatal.

Señaló que se prevé la clasificación de las empresas en estratégicas, competitivas –que serían las primeras en convertirse en sociedades mercantiles–, empresas de proyección social y servicios públicos –las que están directas a la población–; empresa de alta tecnología y base tecnológica con un servicio de alto valor agregado.

Precisó que «la transparencia es una condición importante en la administración» y debe existir una trazabilidad para el control efectivo, sin violar estos principios y con un papel fundamental de la fiscalización pública; para lo cual se están desarrollando las normas jurídicas necesarias.

EL PAPEL DE LOS ACTORES ECONÓMICOS NO ESTATALES

En otro momento, Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales significó que las transformaciones llevan implícito el aporte de las opiniones, criterios, insatisfacciones y recomendaciones recogidos en encuentros que se desarrollaron con actores económicos no estatales.

Significó que todos los ejes temáticos se relacionan y en el caso de este sector en específico, destacó la revisión de más de 3 500 solicitudes en la Plataforma de los Actores Económicos que se había ralentizado, simplificando el procedimiento y los datos esenciales que se requieren para la aprobación de un trámite de este tipo.

Agregó que en estos momentos existen más de 15 200 actores entre mipypes y cooperativas no agropecuarias, un numeró que se incrementará ante el grupo de solicitudes que aún se encuentras en proceso de aprobación.

Sobre el nuevo sujeto que se incorpora como parte de las nuevas transformaciones, significó que se autoriza tener más de cien trabajadores y se reconocen como empresas privadas.

Asimismo, agregó se están actualizando los Decretos 188 y 189 para que se pueda aplicar lo establecido en las transformaciones con el respaldo legal que lleva para poder avanzar.

«Hoy más del 62 % de las actividades o se eliminan totalmente o se modifican», afirmó López Acea, quien explicó que las modificaciones implican, a su vez, la liberación de otras prohibiciones. «Eso lleva la liberación de un grupo de actividades que son innecesarias porque han contribuido a trabas para poder continuar desarrollando las fuerzas productivas y las actividades tanto productivas como de servicios que hoy necesita la población», añadió.

Entre los sectores beneficiados, mencionó el transporte, los servicios gastronómicos y la industria manufacturera. «Cuando usted reflexiona sobre el alcance que pueden tener y lo que pueden lograr cada una de esas actividades que hoy se están liberando, se da cuenta de que podemos tener un nivel de soluciones sobre un grupo de insatisfacciones o problemas que hoy afectan a la población y a la economía», subrayó.

López Acea adelantó que el proceso de flexibilización no será estático. «Si mañana necesitáramos flexibilizar un grupo de actividades más, yo creo que sería coherente, sería correcto, a partir de la evolución de la implementación de las transformaciones», aseguró.

SOCIEDADES ANÓNIMAS Y CORPORACIONES EN EL SECTOR PRIVADO

Otro de los anuncios relevantes es la posibilidad de que el sector privado pueda constituirse en sociedades anónimas y corporaciones, figuras que hasta ahora no estaban disponibles para los actores no estatales. «Ya no solo tendremos SRL y SURL, sino que podrá haber sociedades anónimas y corporaciones en el sector privado».

Además, explicó que una persona natural podrá tener más de una empresa privada, lo que calificó como una oportunidad significativa.

RECONOCIMIENTO A LA EMPRESA PRIVADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO

La Presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, también se refirió al reconocimiento de la empresa privada en el sector agropecuario, un ámbito en el que la gestión privada ya es mayoritaria, aunque la tierra sigue siendo propiedad estatal en lo fundamental.

En ese sentido ejemplificó que, en el caso de un productor tabacalero con más de 500 trabajadores, con las medidas de transformación se otorgan facultades, entre las que mencionó la posibilidad de realizar importaciones directas, un trámite que actualmente debe gestionarse a través de terceros.

De igual forma, López Acea subrayó la responsabilidad compartida entre el sector estatal y el privado para que los procesos correspondientes a las cuentas en divisas y la transparencia en los procesos de licitación se hagan bien y sean beneficiosos para el desarrollo económico del país. «Se debe dar el aporte al país, lo que necesita el país, que tenga un reflejo en el bienestar de la población», exhortó.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: UN COMPROMISO QUE TRASCIENDE LO ECONÓMICO

Más allá de las medidas normativas, López Acea dedicó un espacio al papel de los actores económicos no estatales en la responsabilidad social, un tema que, según explicó, está «marcado como una de las prioridades» en el nuevo decreto.

«En esa transformación se establece la necesidad de estimular, de incentivar esa responsabilidad social. Se habla de los actores económicos del país en esta transformación», afirmó.

Destacó que existen experiencias muy marcadas en todas las prioridades establecidas con relación a la responsabilidad social, como el trabajo realizado en instituciones hospitalarias de todo el país.

En el sector educacional, destacó el apoyo a los hogares de niños sin amparo parental. «Tenemos ejemplos muy significativos de alta sensibilidad. Cuando usted toca las puertas de cualquier actor económico no estatal, la respuesta es inmediata. No se duda, hay una forma inmediata de reaccionar ante cualquier reclamo de este tipo», afirmó.

Igualmente, mencionó la transportación de pasajeros y de carga como un área prioritaria en la que el apoyo de estos actores ha sido crucial. «Hay una prioridad nueva. Y no importa si usted es empresario o es trabajador. Esa sensibilidad no distingue».