lunes 08 junio 2026
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Desmienten noticia falsa sobre Terminal de Contenedores de Mariel

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La Terminal de Contenedores de Mariel, en la provincia de Artemisa, aclaró en un comunicado este sábado que los audios difundidos en redes sociales sobre una supuesta emergencia y cierre de operaciones en el puerto resultaron falsos, confirmó la propia institución y la Aduana General de la República desde sus perfiles en la red social Facebook y sus webs institucionales.

   Directivos de la entidad informaron que las operaciones se desarrollaron con normalidad, sin interrupciones ni accidentes, y pidieron a los usuarios verificar siempre la información en fuentes oficiales para evitar confusión.

   Dicha institución recordó que en sus sitios digitales se publicaron imágenes y videos que muestran la actividad habitual de buques en el muelle, como parte de la transparencia informativa hacia clientes y población.

   La Terminal de Contenedores de Mariel fue creada por decisión del Estado cubano como parte del proyecto de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, con el objetivo de dotar al país de una infraestructura portuaria moderna y competitiva. 

   Su construcción respondió a la necesidad de aprovechar la ubicación estratégica de la bahía de Mariel, en la provincia de Artemisa, y de convertirla en un centro logístico regional capaz de recibir buques de gran calado, incluidos los de tipo Neo Panamax.  

   En cuanto a sus funciones, la Terminal se dedica a la operación integral de contenedores, que incluye carga y descarga de mercancías, almacenaje, consolidación y desconsolidación, reparación y mantenimiento de unidades refrigeradas, así como servicios de inspección y fumigación. 

   Además, constituye un punto clave para el transbordo en el Caribe, facilitando la conexión de rutas marítimas internacionales y garantizando la continuidad de las operaciones portuarias con estándares de seguridad y eficiencia reconocidos oficialmente por el Gobierno de Cuba.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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